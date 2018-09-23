‘Kriz yok diyenler kapalı ve boş dükkanları görsün’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin turizmin merkezinde esnafın durumunu yerinde inceledi ve sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı: Burası İstanbul ekonomisinin nabzı. Nabız atmıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, turizmin merkezi tarihi yarım adayı gezdi ve esnafın durumunu gözler önüne serdi. İktidarın “kriz yok” sözlerinin doğru olmadığını iddia eden Tekin, tarihi Mısır Çarşısı ve bölgede kapanan dükkanların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin şunları kaydetti:

‘ESNAF FERYAT EDİYOR'

– İktidara yakın medya ekonomik krizi gölgelemek için haberler yaptı. Hiç değilse Kapalıçarşı'dan, esnafın halinden bahsetmek zorunda kaldılar.

– Kapalıçarşı tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Esnaf feryat ediyor. Yalanlarla bu feryadı boğmaya çalışıyorlar. “Kriz yok, işler tıkırında” diyorlar.

– Her yer boş, kiralık dükkanla dolu. Burası yüzyıllardır İstanbul ekonomisinin nabzı. Türkiye'nin halini gösteriyor. Nabız atmıyor. Dükkanlar kapalı. Bazı esnaf Karadağ'a gitmiş. Çarklar dönmüyor.

‘YOLSUZLUK VE İSRAF'

– Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu krizin sebebi artık kokusu gökyüzüne ulaşan çürümüşlük, yolsuzluk ve israf.

– İstanbul'u da rant iştahıyla her yeri talan eden beton lobisine kurban ediyorlar. İstanbul yeniden haşmetli günlerine dönecek.