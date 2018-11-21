Mahkemeden park ihlali için emsallik karar: Maaşı esas alındı

Park halindeki aracın geçişini engelleyecek şekilde aracını park eden sürücüye mahkemeden emsal niteliğinde ceza verildi. Denizli'deki davada; mahkeme heyeti, davacının olay günü 20 dakika 26 saniye haksız bekletildiği tespit etti ve davacının 5 bin lira olan aylık gelirini de esas alarak, toplamda 7 lira 9 Kuruş iş ve güç kaybına uğradığını vurguladı.

Denizli Barosu’na kayıtlı avukat Kemal Yazır, işlerini halletmek üzere aracını kurallara uygun park ederek ayrıldı. İşlerini bitirdikten sonra aracının yanına dönen Yazır, başka bir aracın kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde park ettiğini gördü.

ARACININ YANINA PARK ETTİ… ÇIKIŞINI ENGELLEDİ

Yaklaşık 15 dakika hatalı park yapan sürücüyü bekleyen Yazır, 155’i arayarak yardım istedi. Bu sırada hatalı park yapan sürücü olay yerine geldi. Hiçbir şey olmamış gibi aracını binip uzaklaştı.

Çıkışını tamamen engelleyen ve hatalı park yapan aracın fotoğraflarını çeken Yazır, yarım saatlik iş ve güç kaybına neden olan sürücüsü M.Y., hakkında 1 lira maddi tazminat davası açtı.

ZAMAN VE EMEK KAYBINA NEDEN OLDU

Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu davayı kabul eden mahkeme, M.Y.’in aracını hatalı ve kusurlu olarak park etmesi sonucu davacının çıkışını engellemek suretiyle zaman ve emek kaybına neden olduğuna karar verdi.

BEKLEDİĞİ SÜRENİN HESAPLAMASI YAPILDI

Mahkeme dosyasına ulaşan acil çağrı merkezi kayıtlarına göre, davacının olay günü 20 dakika 26 saniye haksız bekletildiğinin, aylık geliri 5 bin TL olan davacının, yapılan hesaplama sonucu 7 TL 9 Kuruş iş ve güç kaybına uğradığının belirlendiği kaydedildi.

YARGILAMA GİDERİYLE BİRLİKTE 468 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, davacının maddi zarar karşılığı olarak açtığı 1 TL’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına karar verdi. Ayrıca 468 TL 10 Kuruş olan yargılama giderinin de davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.