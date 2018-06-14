Meral Akşener Star TV canlı yayınına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Star TV canlı yayınına katıldı.

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“Sayın Gül’ün adaylığına karşı çıkmadım. Kendisi Saadet Partisi’nin adayı olabilirdi. Ama Millet İttifakı’nı oluşturan hatta bana verilen bilgiye göre HDP’nin de Gül’ün aday olması yönünde bir isteği vardı.

Ben tek adayı kabul etmedim. Çatı aday ben bile olsam kabul etmem dedim. Birbirine benzemeyen pek çok insan bana çemkiriyor. İstanbul’da bir grup yetmez ama evetçiler, ikinci cumhuriyetçiler bunu istedi.”

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI KONUSU

“Ben Selehattin Demirtaş’ın adaylığı için şöyle dedim; YSK adayılığını onayladı. Temiz kağıdı aldı. Aday olması devlet kurumları tarafından onaylanan bir şahsın hapishanede kalması Türkiye’deki demokrasinin dışarıdan nasıl görülmesine neden olur? Benim dediğim bu. Beni neredeyse PKK'lı ilan edeceklerdi.

Ben sadece ilkeler üzerinden konuştum. Bunun üzerine beni AKP'liler PKK'lı yaptı, bir kısmı FETÖ'cü yaptı, Pervin Buldan faili meçhulcu yaptı. Bunun sebebi Sayın Erdoğan'ın ikinci turda karşısında beni görmek istemesi.” İKİNCİ TUR DEĞERLENDİRMESİ “Seçim ikinci tura kalacak, bunu herkes kabul etmiş görünüyor. İkinci tura da kendimin kalacağını ön görüyorum. Çünkü ben merkez sağ ve muhafazakar demokratlardan oy alabilecek bir adayım. Kıyılardan oy alabiliyoruz, Haziran'da muhalefete oy vermiş, AKP'li vatandaşlardan da oy alabiliriz.” “KÜRT SEÇMENDEN OY ALABİLİRİM” “Kürt seçmen Meral Akşener'e oy vermez diyorlar. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Erbakan'ın döneminde yaptım. Siz Erbakan'ın hiç hukuk dışı terör mücadelesi yaptığını duydunuz mu? Beni eleştiren Pervin Buldan, Meclis Başkanlığı yaparken bana çok adaletli olduğum için teşekkür etmişliği var. Kocası rahmetli olduğu zaman kim İçişleri Bakanı'ydı? Erdoğan'ın kabilesinde şimdi o kişi. Demokrasi mücadelesi verdiklerini söylerken, seçmenlerinin oyunun ceplerinde olduğunu söyleyerek Kürt vatandaşlara büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Eskiden ağalık sisteminden şikayet ederken, bugün bu tavrın takılması çok manidar. Biz şuan birinci turu konuşuyoruz. İkinci turda Kürt seçmen, Erdoğan'a oy verecek midir? Bunun cevabını ikinci turda herkes görecektir.” AKŞENER’DEN KÜRT SORUNU TANIMI “Ben Kürt sorunu olarak tanımlamıyorum. Kürt sorunu diye tabir ederseniz, Alevi sorunu diye tabir ederseniz, bir bütünün Türkiye'ye sorun olduğunu söylersiniz. Bunun çözümü siyasidir. Bu ülkede adalet yoksa, hukuk yoksa, ben bir Türk'üm benim de sorunlarım var. Mesele etnik değil yani. Adaleti uygulayacaksınız, ekonomik bir model getireceksiniz.” İKİNCİ TURDA İNCE’YE DESTEK VERECEK Mİ? “Ben en başından hem şahsi olarak, hem parti lideri olarak açıkladım destek vereceğimi. Seçmenlerimden oy isteyeceğim, hem çalışacağım. Ekmeleddin Bey'e bile çok çalıştık. Yardımcılık işine parti divanında tartışmamız lazım. Çok bir şey de belli değil, meclisten daha çıkmadı. Bizim aldığım oylar MHP ve AKP seçmeninde geliyor. Bu insanlar CHP seçmenine oy verir mi? Bilemiyorum.”

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