Meteoroloji’den Marmara için son dakika kasırga ve kuvvetli yağış uyarısı: 90 km’ye çıkabilir

Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen rüzgarın hızı ise 90 km'ye çıkabilir denildi. İşte Ege üzerinden gelen kasırga ve son hava durumu verileriyle ilgili detaylar...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar ile kuvvetli yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

BEKLENEN KASIRGA

Yönü kuzeye dönse de fırtınanın Ege, Marmara ve Akdeniz'de etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji “Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Valiliği, Marmara'da beklenen fırtına için İstanbulluları uyardı. Buna göre Pazar sabahı başlayacak olan fırtına Pazartesi günü öğle saatlerine kadar sürecek.

UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

“Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

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“BELİRSİZLİKLER HALA DEVAM ETMEKTEDİR”

“Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

“Bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.”

“Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.”

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, basın açıklaması yaparak vatandaşları uyardı: “Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin batı kıyılarını sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor.”

“Bu sebeple Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne’de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2’ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.”

“Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz.”