MHP’den hükümete uyarı: İnsan tasfiyesi yapılıyor

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kalkınma Bakanlığının kapatılmasından sonra 115 planlama uzmanının Devlet personel Başkanlığı havuzuna aktarıldığını belirterek, 'Bu karar, yasal dayanaktan yoksundur. Bazı ideolojik saplantılarla veya kişisel husumetlerle yapılan bu insan tasfiyesi yanlıştır. Dünya çapında uzmanlar maalesef, Devlet Personel havuzuna atılmıştır. Türkiye'nin bu insanlara ihtiyacı var' dedi.

TBMM’de bir açıklama yapan Usta, “115 planlama uzmanı yasal dayanaktan yoksun bir şekilde Devlet Personel havuzuna aktarıldı. Kurumda bazı ideolojik saplantılarla veya kişisel husumetlerle yapılan bu insan tasfiyesi yanlıştır” dedi ve şunları söyledi :

“Ülkenin kalkınması, milletimizin refahının artırılması için kurumlarımızla birlikte yetişmiş insan gücümüzün iyi değerlendirilmesi gerekir. Hedefler koyacak, projeksiyonlar yapacak, politikaları ve tedbirleri belirleyerek Hükûmete yol gösterecektir. Geçmişte bu görevi Devlet Planlama Teşkilatı yapıyordu. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, yerine Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Son düzenlemelerle de Kalkınma Bakanlığı da kapatılmış, görevleri dağıtılmış, görevler Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilmiştir. Ancak, makro dengeleri yapan, sektörel dengeleri yapan, bölgesel politikaları belirleyen bir kurum olma hüviyetinden şu an itibarıyla biraz uzakta görünmektedir. Biz bu ihtiyacı karşılayabilirsek son günlerde tartıştığımız, McKinsey meselesinde görüldüğü gibi bir şeye de Türkiye’nin zaten ihtiyacı olmayacaktır. Bazı meseleleri, kendi yetişmiş insan gücümüzü kullanarak yapmak son derece önemlidir. Bu çerçevede, planlama uzmanlarının 115 tanesinin yasal dayanaktan da yoksun bir şekilde Devlet Personel havuzuna aktarıldı. Bu arkadaşlar içerisinde çok iyi yetişmiş uzmanlar, görevlerini çok iyi bir şekilde yapan memurlar var. Kurumda bazı ideolojik saplantılarla veya kişisel husumetlerle yapılan bu insan tasfiyesi yanlıştır. Dünya çapında uzmanlar maalesef, Devlet Personel havuzuna atılmıştır. Türkiye’nin bu insanlara ihtiyacı var”