Milli Piyango 19 Kasım sıralı tam liste: Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Zengin olmak isteyen binlerce kişi Milli Piyango'nun düzenledği çekilişlerle şansını deniyor. Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla 19 Kasım Milli Piyango sonuçlarına erişmek isten vatandaşlar internete akın etti. İşte Milli Piyango çekilişi sonuçları ve ikramiye kazanan biletlerin sıralı tam listesi…
19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE
9-11-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
121220
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
146966
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
495334
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
184038 424831
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
135409 258089 451609
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
05787 06123 15933 29668 42806 44286
60907 85241 91595 96845
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0296 0321 0505 6296 6394 6794
7619 8551 8775 8975
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
032 163 167 213 222 363
397 579 605 894
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 24 37 46 51 54
57 63
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
021220 101220 111220 120220 121020 121120
121200 121210 121221 121222 121223 121224
121225 121226 121227 121228 121229 121230
121240 121250 121260 121270 121280 121290
121320 121420 121520 121620 121720 121820
121920 122220 123220 124220 125220 126220
127220 128220 129220 131220 141220 151220
161220 171220 181220 191220 221220 321220
421220
MİLLİ PİYANGO’DA YENİ DÖNEM
Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.
Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.
Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde “Milli Piyango bileti” ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.
Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.
Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.
Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.
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