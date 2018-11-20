Milli Piyango 19 Kasım sıralı tam liste: Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali olanlar biletlerini aldılar ve Milli Piyango sonuçlarını kontrol etmeye başladılar. MPİ sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı haberimizde. Ayrıca mpi.gov.tr adresi üzerinden de bilet sorgulama ekranına ve sıralı tam listeye ulaşabilirsiniz.

Zengin olmak isteyen binlerce kişi Milli Piyango'nun düzenledği çekilişlerle şansını deniyor. Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla 19 Kasım Milli Piyango sonuçlarına erişmek isten vatandaşlar internete akın etti. İşte Milli Piyango çekilişi sonuçları ve ikramiye kazanan biletlerin sıralı tam listesi…

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

9-11-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05787 06123 15933 29668 42806 44286

60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0296 0321 0505 6296 6394 6794

7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

032 163 167 213 222 363

397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 24 37 46 51 54

57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

021220 101220 111220 120220 121020 121120

121200 121210 121221 121222 121223 121224

121225 121226 121227 121228 121229 121230

121240 121250 121260 121270 121280 121290

121320 121420 121520 121620 121720 121820

121920 122220 123220 124220 125220 126220

127220 128220 129220 131220 141220 151220

161220 171220 181220 191220 221220 321220

421220

MİLLİ PİYANGO’DA YENİ DÖNEM

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

SAYISAL LOTO BİLETİ GÖRÜNÜMÜNDE

Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde “Milli Piyango bileti” ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.

Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.