Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milliyet yazarından SÖZCÜ yorumu: Vallahi ayıp, billahi günah

Milliyet Gazetesi yazarı Talat Atilla, SÖZCÜ’nün yazar ve yöneticilerine yönelik davayı köşesine taşıdı ve “Vallahi ayıp, billahi günah... Bir iki tane anlamsız, gereksiz yazı yüzünden FETÖ'cü damgası vuruluyor” dedi.

android-time 14:28
Haberler Gündem
Milliyet yazarından SÖZCÜ yorumu: Vallahi ayıp, billahi günah
Milliyet Gazetesi yazarı Talat Atilla, SÖZCÜ’nün yazar ve yöneticilerine yönelik davayı köşesine taşıdı ve “Vallahi ayıp, billahi günah... Bir iki tane anlamsız, gereksiz yazı yüzünden FETÖ'cü damgası vuruluyor” dedi.

Atilla, Milliyet'teki köşesinde şunları yazdı:

“SÖZCÜ'den Emin Çölaşan, Necati Doğru ve Metin Yılmaz'a FETÖ suçlaması yapılınca, FETÖ'cülerin sevinçten göbek attığını görmek için sosyal medyaya tek gözle bakmak yeterli.

Bir iki tane gereksiz, anlamsız yazı yüzünden FETÖ'cü damgası vuruluyorsa… Değerli savcılarımızın Google'a iki gözlerini kapatarak girmesi bile yeterli.

Nice şöhretli isimlerin FETÖ'ye yardım ve yataklık yaptığı nal gibi belgeler, internette duruyor. Üstelik, çoğunun silinmesine rağmen. İnsan, en çok sevmediğine adil olduğu zaman büyür… Hukuk da…”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar