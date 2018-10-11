Star Medya Grup eski Başkanı Murat Sancak’a 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada tanık olarak dinlenen Aziz Gökyıldız’ın sözleri damga vurdu. Gökyıldız, “Murat Sancak kimin yaptığını biliyordur. Kimse kimseye nedensiz ateş etmez. Bence başka yerlere bakmak lazım” dedi.

Star Medya Grup eski Başkanı Murat Sancak'a 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Bakırköy 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 1'i tutuklu 6 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bu dosyanın soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazının cevabının geldiğini, soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinden Abdullah Uğraşan, Cihat Çiftçi ve Ersin Keskin'in KHK'lar ile kamu görevinden çıkartıldıkları, diğer polis görevlileri hakkında FETÖ terör örgütü ile ilgili herhangi bir adli ve idari soruşturmanın bulunmadığının bildirildiğini belirtti.

Mahkemeye çağırılan Adli Tıp Kurumu uzmanı, kamera kayıtlarında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kolunda dövmeye benzer bir şeklin olup olmadığına dair sanıkların kollarına baktı. Bilirkişi kontrolünün ardından sanık Serdar Bekir Orhan'ın sol omzundan dirsek eklemine kadar kalıcı dövme olduğunu, diğer sanıkların sol kollarında herhangi bir dövme bulunmadığını söyledi. Bir diğer sanık Okan Karakuş'un sol kolunda bir bıçak yarası olduğunu söyledi.

TANIK GÖKYILDIZ: MURAT SANCAK BİR ŞEYLER GİZLİYOR

Tanık Barış Kaya, sanıkları tanımadığını ve Murat Sancak ile evlerinin yan yana sitelerde olduğunu söyleyerek, “Plakaların benzer olması rastlantıdan ibarettir. Benim kimseyle bir husumetim yoktur. Kumarhane de işletmişliğim yoktur” dedi.

Tutuklu olduğu cezaevinden getirilerek duruşmada dinlenen diğer tanık Aziz Gökyıldız, imse kimseye nedensiz ateş etmez diyerek Murat Sancak'ın kimlerin yaptığını bildiğini düşündüğünü söyledi.

Gökyıldız şöyle konuştu: “Ben bu olayın tamamen dışındayım. Bu olayı arkadaşlarım da yapmamıştır. Murat Sancak'ı tanımam. Bir şeyler gizleniyor başkanım. Terörle mücadeleden iki polis gelmişti, olayı kapatmaya çalıştıklarını söylemişti. Onlar da Murat Sancak da bir şeyler gizliyor. Burada apaçık bir yalan söyleniyor. Mahkemeyi başka yere yönlendiriyorlar. Bence başka yerlere bakmanız lazım. Murat Sancak biliyordur. Kimle, ne yapmışsa. İllaki bu olaydan sonra onu aramışlardır tehdit etmişlerdir. Benim bu olayla ilgili bilgim yok. Gizli tanık sahtekar olmasa çıkar burada açık açık tanıklık ederdi zaten” dedi.

“OLAYIN ARKASINDA FETÖ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Murat Sancak'ın avukatı ise, “Barış Kaya'nın bu olaylarla bir ilgisinin olmadığını zaten söylüyoruz. Biz bu olayın arkasında FETÖ terör örgütünün olduğunu düşünüyoruz, olay kurgulanmıştır” dedi.

Mahkeme heyeti, gri renkli Mercedes marka aracın bulunup İstanbul Trafik Tescil Müdürlüğü'nden sorulmasına ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.