Nikea nerededir? Diriliş Ertuğrul dizisinde geçen Nikea gerçek hayatta nerede?

Diriliş Ertuğrul dizisinde ismi geçen Nikea nerededir? Nikea, günümüzdeki İznik'tir. İznik Bursa'nın bir ilçesidir. Yunanca adın önüne 'sur içinde' anlamında olan is eki getirilerek İsnikea adı Türkçe'de İznik olmuştur. İşte Nikea nerededir sorusunda ayrıntılı cevap...

Diriliş Ertuğrul dizisinde duyduğumuz Nikea günümüzdeki İzniktir. İznik, Türkiye’nin Bursa ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehirdir. Adını şehirden alan İznik Gölü’nün doğu kıyısında, Bursa’nın kuzeydoğusunda yer alır.

NİKEA NEREDEDİR? İŞTE NİKEA’NIN TARİHÇESİ…

İznik adı, şehrin eski adı olan “Nikea”dan gelmektedir. Dönemde yaygın bir dönüştürme kuralına göre Yunanca adın önüne ‘sur içinde’ anlamında olan is eki getirilerek İsnikea adı Türkçede İznik olmuştur.

325 yılı yazı başında Hristiyanlık için çok önemli olan Birinci İznik Konsili, İznik’de toplanmıştır. İmparator I. Konstantin’in da katıldığı toplantıda Hristiyanlıkla ilgili yortu günleri ve Nikea Kanunları adı ile bilinen 20 maddelik metin bu Konsilden sonra kabul edilmiştir.

787 yılında İznik Ayasofya’sında VII. Konsül toplandı.Ayrıca VI. Haçlı Seferi sonucunda Bizans İmparatorluğu İstanbul’u kaybedince İznik’te Bizans Hanedan üyeleri tarafından İznik Latin İmparatorluğu kurulmuş ve bu imparatorluk daha sonra İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmuştur.

1075 ile 1086 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Nikea;1097 yılında, Birinci Haçlı Seferi sırasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında tekrar Bizans İmparatorluğu’na geçti.1105 yılında tekrar Selçukluların kontrolüne geçen şehir, 1147 yılında bir kez daha Bizans egemenliğine girdi.

1328-1331 yılları arasında gerçekleştirilen kuşatma sonrasında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi. Osmanlı idaresinde İznik, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu. İznik Medresesi’nde birçok ünlü ders verdi. Dâvûd-i Kayserî, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî gibi tasavvuflar İznik’te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imareti İznik’te inşa edildi.