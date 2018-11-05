Nuri Alço MHP’de

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.
ÇALIŞKAN VE ALÇO
Belçika'da ve Eskişehirspor'da futbol oynayan Çalışkan,1995 yılında profesyonel menajerlik hayatına başlamıştı. Drogba, Elmander, Delgado, Fatih Tekke, Cenk Tosun gibi isimlerin de menajerliğini yapmıştı.
‘'Soğuk bir gazoz ister misin yavrum'' repliği ile akıllara kazınan Alço ise, 300’e yakın Yeşilçam filminde oynadı. Alço’nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO (Nuri Alço Revival Organizasyon) adlı kuruluş, ‘'Çare NARO'da'' diyerek Alço'nun adını duvarlara yazmaya devam ediyor.
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