Melih Gökçek’ten flaş MHP açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gün içinde ismi MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için anılan Melih Gökçek için söylediği “Aday olmak istiyorsa MHP’ye şeref kazandırır” sözlere Gökçek’ten cevap geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve MHP’ye yeşil ışık yakan Gökçek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir” dedi.
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