Melih Gökçek’ten flaş MHP açıklaması

Melih Gökçek'ten MHP'ye yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine değinen Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gün içinde ismi MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için anılan Melih Gökçek için söylediği “Aday olmak istiyorsa MHP’ye şeref kazandırır” sözlere Gökçek’ten cevap geldi. İLGİLİ HABER Son dakika... Bahçeli: Melih Gökçek aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve MHP’ye yeşil ışık yakan Gökçek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir” dedi.

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