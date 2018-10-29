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Melih Gökçek’ten flaş MHP açıklaması

Melih Gökçek'ten MHP'ye yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine değinen Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum" dedi.

android-time 17:05 29 Ekim 2018
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Melih Gökçek’ten flaş MHP açıklaması
Melih Gökçek'ten MHP'ye yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine değinen Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gün içinde ismi MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için anılan Melih Gökçek için söylediği “Aday olmak istiyorsa MHP’ye şeref kazandırır” sözlere Gökçek’ten cevap geldi.

İLGİLİ HABERSon dakika... Bahçeli: Melih Gökçek aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırırSon dakika... Bahçeli: Melih Gökçek aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve MHP’ye yeşil ışık yakan Gökçek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 13:3131.10.2018
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