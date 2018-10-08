ÖSYM tarih verdi! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman belli olacak? Lise KPSS soru ve cevapları bekleyişi…

Her yıl yüzbinlerce aday memur olabilmek için KPSS'de yarışıyor. Ortaöğretim sınavına katılanlar KPSS sonuçları, soruları ve cevaplarını bekliyor. KPSS ortaöğretin sınavı sonuç tarihini beklemeden puanını öğrenmek isteyenler soru ve cevaplar için ÖSYM sitesini anbean takip ediyor. 2018 KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmış değil.

KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleşti. KPSS sonuçları açıklanmadan önce puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek soru ve cevap anahtarı açıklaması bekliyor. ÖSYM, KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayımlamış değil. Sonuçlar ise 8 Kasım’ta açıklanacak. EŞİNİ YETİŞTİRDİ, KENDİ KPSS’Yİ KAÇIRDI Çorum´da ortaöğretim mezunlarının yönelik yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başka bir yerde giren eşini yetiştiren Murat Emecen, aracına park yeri ararken yaşadığı zaman kaybı nedeniyle sınava alınmadı. 20 saniye geç kalınca sınava alınmayan bir genç kız ise gözyaşlarına boğuldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle Çorum´da sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri alındı. Sınav girişinde adaylar didik didik arandı, su dışında herhangi bir eşyanın içeriye alınmasına izin verilmedi. Geç kalan adaylar, sınava yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı. Saat 10.00’da sınavın gerçekleştirildiği binaların kapıları kapatıldı. Kentte, başka bir okulda sınava giren eşini bırakan Murat Emecen, kendisinin sınava gireceği Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi´ne geldi. Ancak yaklaşık 1 dakika geç kalınca sınava alınmadı. Bir süre kapının önünde bekleyen Okul civarında park yeri bulamadığı için geciktiğini anlatan Emecen, bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.