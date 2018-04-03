Polis ekipleri görme engellilerle ‘golbol’ oynadı

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir etkinlik düzenledi. Görme engelliler okulunu ziyaret eden Sarıyer Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle 'Golbol' oynadı. Motosikletlere de binen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Her yıl 1 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıldönümü bu yılda farklı etkinliklerle start aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıldönümü sebebiyle, bir çok ziyaret programı organize etti. Etkinlikler kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Kilyos Veysel Vardar Görme Engelliler İlkokulu’nu ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın teşvikiyle gerçekleşen ziyarette, polislerle öğrenciler bir araya geldi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, görme engelli öğrencilere polis kıyafeti ve oyuncak hediye etti.

MOTOSİKLETE BİNDİLER

Hediye dağıtımı sonrasında, öğrenciler motosikletli polislerle de vakit geçirdi. Bazı öğrenciler Yunus polisleriyle motosiklete binerek keyifli anlar yaşadı. Daha sonra ise polis ekipleri görme engelli öğrencilerle ‘golbol’ oynadı.

GOLBOL NEDİR

Kaleye şut atılan top manasına gelen Goalball (Golbol) görme engellilere özgü bir takım oyunudur. İlk kez İkinci Dünya Savaşı sonrası, görme kaybı yaşayan Alman esirlerin rehabilatasyonu için icat edilmiştir. Oyunlar ilk kez Kanada’da1976’da düzenlenen Paralimpik Yaz Oyunları’nda tanıtıldı. Dört yıl sonra ise Paralimpik Yaz Oyunları programına eklendi.