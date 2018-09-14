Muharrem ayının ilk cuma gününe özel mesajlar! İşte en anlamlı cuma mesajları…

Muharrem ayının ilk cuma günü mübarek olsun. Eş, dost ve akrabalarının cuma gününü kutlamak isteyenler için resimli cuma mesajlarını derledik. Müminlerin bayramı cuma günü gelmesi ile camiler ve mescitler namaz vaktinde dolup taşacak. İşte sevdiklerinizin mübarek cuma gününü kutlayabileceğiniz en güzel cuma mesajları...

Cuma günü geldi müslümanlar bu özel günü daha derinden yaşamak için Google üzerinden en güncel Cuma mesajlarını araştırmaya başladı.Cuma mesajları bugünün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Cuma mesajları için seçilmiş anlamlı mesajlar bulmak her zaman kolay olmuyor. Muharem ayı için özel derlediğimiz mesajlar haberimizde.

EN DEĞİŞİK CUMA MESAJLARI

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

-Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin.

-ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

-Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

-Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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-Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar-Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ