Roman kavgası… CHP’li vekilden Beşiktaş sözcüsüne kınama

CHP’nin Roman Milletvekili Özcan Purçu, Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak’ın Altınordu Kulübü yetkililerine söylediği “Çingeneye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş” ifadelerini kınadı.

CHP İzmir Milletvekili Purçu, “Beşiktaş gibi büyük bir spor kulübünün basın sözcüsü konumundaki Metin Albayrak, kullandığı ifadelerin ayrımcı ve ırkçı olduğunun, genelleştirilmiş yanlışlarla Romanları hedef aldığının, nefret suçlarına sebep olabileceğinin ve Romanlar için kabul edilemez olduğunun farkında mıdır? ” dedi.

Altınordu Kulübü'nün düzenlediği İzmir U-12 Cup'ta Beşiktaşlı oyuncuların fiziksel olarak rakiplerinden üstün olduğu için turnuvadan çekilmeleri istenmişti. 30'u yabancı toplam 56 takımın katıldığı turnuvada yaşanan bu durum grup maçlarını nağmalup tamamlayan Beşiktaş’ın oyunlardan çekilmesine sebep oldu. Bunun üzerine Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak da, “Çingeneye beylik vermişin, babasını kesmiş. Beşiktaş ağır taştır, kimse bizimle uğraşmasın” dedi.

KİMSE BİZİ AŞAĞILAYAMAZ

Albayrak'ın bu sözlerini Roman ve çingene vatandaşlara karşı küçük düşürüşü, aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler olarak yorumlayan CHP'li Purçu, “Dilimize yerleşmiş olan, Çingene pazarlığı, çingeneleşmek, çingeneye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş gibi söylemler, önyargıları beslemeye devam etmektedir. Hiç kimse, Romanları aşağılama hakkını kendinde görmemelidir” dedi.

Purçu, Beşiktaş Spor Kulübü'ne çağrıda bulunarak, “Beşiktaş Spor Kulübü'nün Albayrak'ın bu göreve devam etmesine izin vermeyeceğini, yapılan yanlışı düzeltme girişiminde bulunacağını umut ediyorum. Hatanın telafisi için konunun takipçisiyiz. Tüm toplumu dilimize yerleşen yanlış ve ayrımcı ifadeleri kullanmamaya, içselleştirilen önyargılardan sıyrılmaya davet ediyorum” diye konuştu.