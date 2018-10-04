Şans topu sonuçları belli oldu! İşte 3 Ekim 2018 Şans Topu ile kazandıran numaralar….

Ekim ayının ilk Şans Topu sonuçları belli oldu. Hayallerini kısa yoldan gerçekleştirmek isteyenler kuponlarını doldurdu ve şansını denedi. Bu kez talih bir kişinin yüzüne güldü. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 şanslı rakamı kimse bilememiş ve büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta büyük ikramiye Manisa'dan bir kişiye çıktı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. İşte 3 Ekim Şans Topu sonuçları...

Şans Topu oyununun 903’üncü hafta çekilişi yapıldı. 3 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi geçen bu hafta büyük ikramiye olarak 1 milyon 453 bin TL veriyor. Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50’şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85’er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55’er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5’er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa’nın Akhisar ilçesinden byatırıldığı belirlendi. 3 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Şans Topu çekilişi gerçekleşti: 7, 9, 14, 24, 28 + 6 İLGİLİ HABER On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! | MPİ 1 Ekim On Numara sonucu

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