Savcının 4 saniyelik trafik kavgası hukuk tarihine geçti!

Trafikte seyir halindeyken burun buruna geldiği aracın sürücüsünün kendisine hakaret ettiğini iddia eden savcı soluğu karakolda aldı. Yalnızca 4 saniye süren 'gerginliğin' ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemenin verdiği karar ise herkesi şaşırttı. 70 bin lira kefalet ödenmesine karar veren mahkeme, sürücünün ehliyetine el koyarak hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. Avukatın itirazı üzerine ehliyete el konulması ve 70 bin lira kefalet ödemeye ilişkin karar kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir'de 29 Eylül 2018 tarihinde, trafikte seyir halinde olan ve İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B.'nin aracı başka bir araç ile burun buruna geldi. Ardından iki araç yoluna devam etti. Soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan savcı, diğer aracın sürücüsü Erol Aksoy'un kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Şikayet üzerine geceyi gözaltında geçiren Erol Aksoy, kelepçelenerek Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Erol Aksoy, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan şüpheli Erol Aksoy, küfür etmediğini söyleyerek, “Kavşağı geçtim, araba kavşakta önüme atladı. Yerler de kaygandı. Önüme atlayan araçta bir erkek vardı. Bana iftira atıyor. Sadece el hareketleri oldu” ifadelerini kullandı.

‘SUÇ UZLAŞMA KAPSAMINDA'

Şüpheli Erol Aksoy'un avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise, “Müştekinin savcı olduğunu bilmesi mümkün değildir. Taraflar araçtan aşağı inmemiştir. Camı kapalı olmasına rağmen bu kadar şeyi duyması mümkün değildir. Ortada işlenmiş bir suç yoktur, uzlaşma kapsamındadır. Tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. Sevk edilmesi bile doğru değildir” diyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

70 BİN LİRA KEFALET, 5 GÜN İMZA

Mahkeme hakimi, şüpheli Erol Aksoy'un haftanın 5 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına ve bir defada 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve şüphelinin yargılama süresince araç kullanmasını yasaklayarak sürücü belgesini teslim etmesine hükmetti.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Erol Aksoy'un avukatının itirazı üzerine, sürücü belgesine el konulması ve 70 bin lira kefalet ödenmesine ilişkin karar Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Ayrıca mahkeme, şüphelinin haftanın 5 günü karakola giderek imza atmasına yönelik adli kontrol hükmünün haftanın 3 günü uygulanmasına karar verdi.