Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milyoner hangi şehirden çıktı? İşte Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto haftada iki kere çekilmeye başladığından beri büyük bir heyecan fırtınasına neden oluyor. Sayısal Loto sonuçları belli oldu, 6 Ekim tarihli çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 276 bin 683’er lira ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bir şanslı kişinin kuponunda yer alınca ikramiye paylaşıldı. Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1155. hafta çekilişi sonuçları haberimizde… SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 EKİM Vatandaşlar kuponlarını doldurdu. Manisa'nın Akhisar ilçesine çıkan büyük ikramiye bir kişiyi milyoner yaptı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.25'te düzenlendi. İşte, Sayısal Loto’da haftanın kazandıran numaraları… MPİ'nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 1 – 5 – 25 – 35 – 47 – 48 ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR? Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde; Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.