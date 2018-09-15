15 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

Sayısal Loto’da 4. devir gerçekleşti, büyük ikramiye büyümeye devam ediyor. Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşecek. Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto çekiliş sonucunu saat kaçta açıklayacak? Sayısal Loto Çarşamba günü saat 21.40’ta, Cumartesi günü 21.15’te açıklanıyor…

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI DA DEĞİŞTİ

Sayısal Loto 3 çekiliş devretmesi durumunda 4. çekilişte de 6 bilinemediğinde 5 bilenlere ikramiye dağıtılıyordu. Bu uygulamaya da son verildi. Bundan sonra Süper Loto gibi Sayısal Loto oyununda da ikramiye 6 bilen çıkana kadar devredecek.

ŞANS TOPUYLA AYNI GÜN

Milli Piyango İdaresi'nden edindiğimiz bilgiye göre halihazırda Çarşamba günleri Şans Topu çekilişi aynı şekilde devam edecek. Çarşamba günleri önce Şans Topu çekilişi yapılacak, ardından Sayısal Loto çekilişine geçilecek.