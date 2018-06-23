Seçimde oy kullanma saatleri! 24 Haziran’da (yarın) en son ne zaman saat kaça kadar oy kullanılacak?

24 Haziran tarihi seçimlere bir gün kaldı! Yurttaşlarımız, Seçimde oy kullanma saatlerini merak ediyor. Oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu soruları yanıtladı. Peki oy kullanma saatleri ne zaman saat kaçta başlayacak? Saat kaça kadar oy kullanılabilir? Oylar ne zaman sayılacak? İşte oy kullanma saatleriyle ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

24 Haziran 2018 seçimleri yarın (Pazar) gerçekleştirilecek. Seçimler öncesinde sandığa gidecek yurttaşlar sandıkların saat kaçta açılacağını ve kaçta kapanacağı merakla araştırıyor.24 Haziran seçimleri oy kullanma saatleri! Oylar ne zaman saat kaça kadar kullanılacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar…

OY VERME İŞLEMİ HANGİ SAATLER ARASINDA?

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

OY SAYIM İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 17:00’da sandıklar kapanacak ve YSK tarafından sayım işlemine geçilecek. Televizyon ekranlarına yansıtılacak seçimin sayım işleminin akşam saat 23:00’e kadar sürmesi bekleniyor.