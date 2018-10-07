Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde bone skandalı patlak verdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme İşleri Şube Müdürü Yunus Yüksek, mutfak ziyaretinde, hijyen denetimi yapan diyetisyen kadın memur Duygu Şahin’in “bone takma” ricasıyla karşılaştı. İddiaya göre Yüksek, işini yapan kadın memura “Sen kendi işine bak” diyerek hakaretlerde bulundu ve dövmeye kalkıştı. Kadın memur şikayette bulundu, inceleme başlatıldı. Ama müdürün değil kendisinin görev yeri değiştirildi. SÖZCÜ’ye “Bunlar sıradan şeyler” diyen Müdür Yüksek’in, emrindeki personele 20 Eylül’de yaptığı toplantıda “Mutfağa herkes boneli girecek” uyarısında bulunduğu da ortaya çıktı.

KADIN MEMURA; SEN KİMSİN LAN!

İddiaya göre olay şöyle gelişti:

Yüksek, 1 Ekim Salı günü üniversite yemekhanesinin mutfağına gitti. Bu sırada mutfakta hijyen ve gıda denetimi yapmakta olan diyetisyen kadın memur Duygu Şahin, Müdür Yüksek'ten bone takmasını rica etti. Müdür, Şahin'in bu ricasına “Sen kendi işine bak” şeklinde karşılık verdi.

Derya Şahin de, “Benim işim bu, zaten işimi yapıyorum şu an, kurallara önce siz uyarak personele örnek olmanız gerekir” diye cevap verince gerilim yaşandı. Müdür Yüksek, kadın memura “Sen kimsin lan dangalak?” diyerek üzerine yürüdü ve dövmeye kalktı.

MÜDÜRÜN DEĞİL DİYETİSYENİN YERİ DEĞİŞTİ

O sırada mutfakta bulunan personel araya girdi ve ortamı yumuşatmaya çalıştı. Memur Şahin, Rektörlük'e şikayette bulundu. Ve olan işini yaptığı için hakarete uğrayan kadın memura oldu ve görev yeri değiştirildi. Kendisini dövmeye kalkışan Müdür Yunus Yüksek ise aynı görevde kalmayı sürdürüyor.

Üniversite yönetimi, “Kadın memurun görev yeri, inceleme bitene kadar değiştirildi” açıklamasını yaptı.

MÜDÜR YÜKSEK “BUNLAR SIRADAN ŞEYLER”

Suçlanan Müdür Yüksek ise, SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok önemli bir şey değil. Sıradan birşey. Kendi aramızda olan bir şey. İş arasında da tartışma olabilir. Bir bakarsınız yanlış bir şey vardır. Siz bir şey söylemişsinizdir, o bir şey söylemiştir. O memurun görev yerinin değiştirilmesi idarenin takdiri. Bugün ora olur, yarın ihtiyaç olur, başka yer olur. Birim içerisinde olan şey.”

Müdür Yüksek, “Hakaret edip dövmeye kalktınız mı?” şeklindeki sorumuza da, “Yok öyle ciddi bir durum. Birimlerimizin kendi arasındaki mesele bunlar. Abartmaya gerek yok” yanıtını verdi.