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SON DAKİKA: ABD, PKK’nın elebaşları için 12 milyon dolar ödül koydu!

Son dakika... ABD, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu. Öte yandan örgütün diğer iki yöneticisi Cemil Bayık ve Duran Kalkan için de ödül koyulduğu açıklandı.

android-time 18:28 6 Kasım 2018
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SON DAKİKA: ABD, PKK’nın elebaşları için 12 milyon dolar ödül koydu!
Son dakika... ABD, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu. Öte yandan örgütün diğer iki yöneticisi Cemil Bayık ve Duran Kalkan için de ödül koyulduğu açıklandı.

Son dakika haberi… ABD, PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan’ın başlarına ödül konulduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK’lı için ‘adalet için ödül’ programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. İlk olarak Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar dolara kadar ödül verilecek.

ÖDÜLLER İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

ABD’nin terör örgütü üyeleri için uyguladığı “rewards for justice” uygulaması kapsamında koyulan ödüller organizasyonun internet sitesinden de yayınlandı.

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Son güncelleme: android-time 19:2506.11.2018
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