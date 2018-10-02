Son Dakika… AKP Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'McKinsey' açıklamalarına ilişkin Çelik, "Yanlış bilgilendirilen bir genel başkanla karşı karşıyayız. Bahsettiğiniz danışmanlık şirketi ile ilgili sorular sormuş. Devletin kurumları yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlardan destek alıyor. Görüş almak başka bir şeydir. Bu kurumlara icrai bir yetki vermek başka bir şeydir. Bunların icrai yetkisi yoktur" şeklinde yanıt verdi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak toplandı. Saat 18:10’da başlayan toplantı, 19.10’da sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle;

“Birleşmiş Milletlerin büyük bir reforma ihtiyacı olduğunu kimse Cumhurbaşkanımız kadar ifade edemiyor. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili mesajları görüştüğü liderle paylaştı.”

Alman basınında çıkan haberler

Bu seyahatin gerçek dinamiklerini ve gerçekten gündemini yansıtmaktan çok uzak kendi itibarlarını bile sıkıntıya sokacak kadar bu ziyareti başarısız göstermek için bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde resmetmek için çok gayret edilmiş birtakım makaleler, haberler gördük.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ALMANYA ZİYARETİ

“Almanya ile bir takım sorunlar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi masadan kalkma durumumuz yok. Bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz. Gerçek gazetecilik görevini yerine getirenlere teşekkür ediyoruz. Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışmak her iki taraf için yanlıştır. Bunun altında Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı yatmaktadır. Avrupa’nın DEAŞ’i aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir. Aşırı sağ politikalar, DEAŞ’i yükselten politikayı koymaktadır.”

KÖLN’DE AÇILAN CAMİ

“Bugün Alman basınında da okudum. Köln’deki caminin yapılmasına destek olan belediye başkanları, diplomatlar dışlandı diyorlar. DİTİB’i dışlıyorlar. Destek olanlara teşekkürler edildi, bunlar da açılışa davet edildi. Eyalet Başbakanı’nı bizzat Cumhurbaşkanımız davet etti. Belediye Başkanı da, siz de gelin konuşun dedi. Eyalet Başkanı ve belediye başkanlarına teşekkür edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın Köln’de verdiği mesajların çok önemli olduğunu söylüyoruz. Dünyada DEAŞ’a sesini en yüksek çıkartan kişinin Cumhurbaşkanımız olduğunu görüyoruz. DEAŞ’ın İslam ile alakası olmadığını çok açıkça belirtti, etkili mesajlar verdi. Son derece etkili mesajlardan biri de kadınların camilerden uzaklaştırılmasının doğru olmadığına dair verdiği mesajlardır.”

“Kapsamlı geniş bir MYK toplantısı gerçekleştirdik.”

AF KONUSU

“AK Parti’deki hukukla ilgilenen arkadaşlar bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Bununla ilgili bir görüş oluşturulacaktır. Henüz partimizdeki çalışma tamamlanmadı. Kişiye karşı değil, devlete karşı suçlar açısından incelemeye alacağımızı belirtmiştik. Cumhurbaşkanımıza sunulduktan sonra sizlerle paylaşacağım.”

AB’nin 70 milyon euroluk kesintisi

“AP’yi bir demokrasi okulu olarak görürsek, demokrasimiz saldırıya uğradığında 3 ay sonra geldi. Türk parlamentosu bombalanmış, milletvekilleri terk etmemiş. Ölüm pahasına Meclis açılmış, Meclis Gazi ünvanını almış. Onlara basit bir örnek veriyoruz. Almanya’nın Meclis’i bombaladığını, sembol kapılarına tankların dayandığını düşünün. Paris’in, Eyfel Kulesi’nin bombalandığını düşünün. Sizler bunun karşısında hangi kararları alır, nasıl bir dayanışma beklerdiniz? Türkiye’deki hain saldırı girişimi demokrasiyi tehdit etmiştir. Nasıl bir dayanışma gösterildi? Neden Türkiye’ye gelinmedi? Gelselerdi, Cumhurbaşkanı ile görüşselerdi, anıtlara çelenk bıraksaydı dünyaya nasıl güçlü bir mesaj verilirdi. Avrupa’daki aşırı sağa ve DEAŞ’a karşı nasıl güçlü bir mesaj verilirdi. Bunlar bu dayanışmayı göstermedi. Şimdi bu dayanışmayı göstermeyen AP’nin bize söylediklerinin geçerli bir tarafı yoktur. Avrupa’yı gözlemlediğimizde AP’yi gelecek yıllarda aşırı sağcılar dolduracak. Şimdi İPA fonlarını kesiyor. Bir ülke katılımını sağlamadan önce ona verilen yardımlardır. Müzakere etmiyorsun, eleştiriyorsun. Standartları ilerletmek için verilen fonları neden kesiyorsun? Yargı alanındaki fonları ilk olarak kestiler. Özellikle bu alana aktarman gerek, eleştirdiğin alan gelişsin. Bu demokratik bir yaklaşım değildir. İdeolojik fanatizm giderek AP’yi kıskacına almaktadır.”

KILIÇDAROĞLU’NUN MCKİNSEY AÇIKLAMASI

“Ondan önce Cumhurbaşkanımızın BM’de Kudüs’ten bahsetmediğini söylüyor. İsrail’deki gazeteler bile haber yaptı, Kılıçdaroğlu’nun odasına ulaşmıyor bu mesajlar. Yanlış bilgilendirilen bir genel başkanla (Kemal Kılıçdaroğlu) karşı karşıyayız. Bahsettiğiniz danışmanlık şirketi ile ilgili sorular sormuş. Devletin kurumları yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlardan destek alıyorlar. Görüş almak başka bir şeydir. Bu kurumlara icrai bir yetki vermek başka bir şeydir. Bunların icrai yetkisi yoktur. ‘Devletin mali bilgilerini ezanımıza saldıranlara nasıl vereceksiniz’ diyor. Sanki ortada bir yabancı kuruma devletin hazinesi teslim ediliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. ‘Yaşadığımız krizin sorumlusu dış güçler mi’ diyor. Hiç gazete okumuyor mu? ABD Başkanı’nın sözlerini, açıklamalarını, Twitlerini görmüyor mu? Yüzlerce haber çıkıyor, Türkiye’nin nasıl direnç gösterdiği konuşuluyor, görmüyor mu? Doları saldırı aracı olarak kullanması sonucunda dünyadaki kendi para birimiyle hareket etme, ticaret yapma eğilimini görmüyor mu? Haberi yok mu? Tüm görüşleri alınca politikayı kim yazıyor siyasi irade, kim uyguluyor yine siyasi irade. Sivil siyasetin hakimiyeti için çok mücadele verdik. En önemli hassasiyetimiz siyasi iradedir.”

Bahçeli ile Erdoğan’ın görüşme tarihi

“Şimdi arkadaşlar bununla ilgili takvimi açıkladım. Heyetler arası görüşmeler olacak, sonra Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Bizim için şu anda bir cevabı yok. Heyetler arası görüşmeler yeni başladı. Bir araya gelindikten sonra maddeler tartışılacak. Ondan sonra belli sonuçlara ulaştıklarında Genel Başkanlara arz edilecek. İki Genel Başkan bir araya gelip konuşacak. Bizim açımızdan olağanüstü bir durum yok. Her şey doğal seyrinde.”

Suriyelilerin evlerine dönmesine yönelik açıklamalar

“Onur duymamız gereken konulardan biri budur. 3.5 milyon mülteci barındırıyoruz, bir sistematik ırkçılık olmamıştır. Avrupa’da aşırı ırkçılar bu konudan dolayı Meclis’e bile girdi. Biz bununla gurur duymalıyız, onur duyuyoruz. Bizden sonraki nesiller de gurur duyacak yaptıklarımızla. 2015’te Akdeniz’e 7 bin kişi açılıyordu bir günde. Şimdi yapılan anlaşmalarla 30 kişiye düştü bu durum. Tabi ki Suriye’de istikrar sağlansın, bunlar yerine dönsün. Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı’ndan sonra dönenler oldu. Güvenli ortamlar oluşturulmadan milletimiz ev sahipliği yapmaya, ekmeğini, çorbasını bölüşmeye devam edecektir. Özellikle siyasilerin Suriyeliler gitsinler şeklinde konuşmaması, buna dikkat etmesi gerekir. Toplumu marjinalleştirmemek lazım. Arzumuz Suriye’de terörün olmadığı bölgeler oluşsun, oralara dönsünler.”