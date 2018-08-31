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Son Dakika… Ankara’da yangın: Bina boşaltıldı

Ankara’da 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında üst kattaki dairelerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

android-time 21:11 31 Ağustos 2018
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Ankara’da 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında üst kattaki dairelerin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çukurambar Mahallesi 1443. Cadde üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Yoğun dumana maruz kalan apartman sakinleri, alt katlarda oturan komşularını da uyararak, binayı tahliye etti.

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Panik halinde sokağa dökülen mahalleli, korku dolu gözlerle yangını seyretti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Merdiven yardımıyla çatıya ulaşan itfaiye erleri, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri kontrol altına almak için adeta zamana karşı yarıştı. Rüzgarın etkisiyle giderek şiddetlenen alevler, üst kattaki dairelere de sirayet etti.

ANKARA'DA 9 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU. İTFAİYENİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU SÖNDÜRÜLEN YANGINDA ÜST KATTAKİ DAİRELERİN TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ. FOTO:DHA

ANKARA’DA 9 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU. İTFAİYENİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU SÖNDÜRÜLEN YANGINDA ÜST KATTAKİ DAİRELERİN TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ. FOTO:DHA

Polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeyi şeritle kapatarak vatandaşları güvenli bölgede tutmak için önlem aldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Komşuları tarafından uyarılarak binayı terk ettiklerini belirten apartman sakinlerinden Duygu Cengiz, “Kapımız hızlıca çalındı, ‘Dışarı çıkın, çatıda yangın var' denildi. Biz ikinci katta oturuyoruz. Tek itfaiye ekibi geldi ilk olarak, çok uğraştılar, söndüremediler. Sonra bir alt kata sıçradı yangın. Yaralı yoktu, hepimiz çıktık yangını fark edince. Üstteki dairelerin hepsi yangından etkilendi” dedi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

Son güncelleme: android-time 22:0831.08.2018
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