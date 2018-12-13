Son dakika… Bahçeli’den tren kazası açıklaması

MHP lideri Bahçeli, tren kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Kazayla ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını isteyen Bahçeli, “Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışmıştır. Bu elim kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir” dedi.

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Bahçeli, “Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum” ifadelerini kullandı.