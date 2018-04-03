Son dakika… Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar: Gözaltına alınan 15 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi. Adliyeye getirilen öğrencilerin savcılık işlemleri tamamlandı.

Son dakika haberlerine göre; Boğaziçi Üniversitesi’nden 15 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları “Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi’ye özgürlük” yazılı pankart açtı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Adliyeye getirilen öğrencilerin savcılık işlemleri tamamlandı. 15 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları açıklamalarda bulundu.

Grup adına basın açıklaması okuyan Tilbe Akın, “Kampüste demokratik hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik polis operasyonlarında 22 Mart-3 Nisan tarihleri arasında toplam 26 öğrenci gözaltına alındı. 10’u farklı tarihlerde serbest bırakılırken, 16’sı hala gözaltında” dedi. “Üniversitelerde özgür düşünceyi savunmaya devam edeceğiz” diyen Akın, “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, üniversiteler üzerindeki baskılar son bulsun” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”

Daha sonra gözaltına alınan öğrencilerden birinin babası olan Mustafa Kök konuştu.

Kök, “Bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gerek benim çocuğum, gerekse başka çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak hiçbir şekilde ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI ALMAYA GELDİK”

Gözaltında olan bir başka öğrencinin velisi de, “Çocuklarımız ifade ve düşünce özgürlüğünün gereğini yapmışlardır. Üniversite ortamında olması gereken özgürlükleri kullanmışlardır. Buraya çocuklarımızı almaya geldik” diye konuştu.