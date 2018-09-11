Son Dakika… Erdoğan: İdlib köprüden önce son çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: "İdlib'e yönelik rejim saldırısı; Türkiye, Avrupa'nın kalanı ve ötesinde ciddi insani ve güvenlik riskleri yaratır. İdlib'e yönelik saldırı ufukta gözükürken uluslararası toplum sorumluluğunun farkında olmalı. Pasif kalmanın bedeli büyük olur. İdlib'de terörist ve aşırılıkçı unsurları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli. İdlib köprüden önceki son çıkış. (İdlib konusunda) Kimyasal saldırılara odaklanan ABD'nin, ölümler arasında keyfi hiyerarşi gözetmeyi reddetmesi gerekir."

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