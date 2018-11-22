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Son dakika… ‘Maceracı’ FETÖ’den gözaltında

FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

android-time 13:15
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Son dakika… ‘Maceracı’ FETÖ’den gözaltında
FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda “Maceracı” isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni’yi İstanbul’un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Erzincan’a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  (AA)

Son güncelleme: android-time 18:5922.11.2018
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