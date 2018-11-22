Son dakika… ‘Maceracı’ FETÖ’den gözaltında

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda “Maceracı” isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni’yi İstanbul’un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Erzincan’a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)