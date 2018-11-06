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TMSF 5 uçak ile uçak bakım malzemelerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı.

android-time 09:43 6 Kasım 2018
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TMSF 5 uçak ile uçak bakım malzemelerini satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı.

TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan konu ile ilgili ilanına göre, söz konusu mallar için 14 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar teklif alınacak. Birden fazla teklifin bulunması  halinde 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15:00’de açık artırma usulü ihale düzenleneceği hususu teklif verenlere iletilecek. İhale, 17 Aralık 2018  tarihinde saat 15.00’da yapılacak. Çorlu Havaalanı ve Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda park halinde oldukları belirtilen uçaklar için muhammen bedeller 173 bin lira ile 578 bin lira arasında değişiyor.

ucak
İstanbul, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:1206.11.2018
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