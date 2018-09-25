Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Trump ile Erdoğan’dan sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump BM'de konuşmalar sırasında ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

android-time 19:07 25 Eylül 2018
Haberler Gündem
Son dakika: Trump ile Erdoğan’dan sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump BM'de konuşmalar sırasında ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Kurulu’ndan son dakika haberler geliyor. Türkiye ile ABD ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde BM’ye Türk heyetinin temsilcisi olarak giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşma öncesi kuliste ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP BİRARAYA GELDİ

Trump Erdoğan ile tokalaştı.

Trump Erdoğan ile tokalaştı.

İkilinin arasındaki konuşmanın detayları bilinmezken Trump’ın Erdoğan’la el sıkıştığı o görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Trump Erdoğan ile ayak üstü konuştu.

Trump Erdoğan ile ayak üstü konuştu.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Son güncelleme: android-time 19:1225.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar