Son dakika: Trump ile Erdoğan’dan sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump BM'de konuşmalar sırasında ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Kurulu’ndan son dakika haberler geliyor. Türkiye ile ABD ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde BM’ye Türk heyetinin temsilcisi olarak giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşma öncesi kuliste ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP BİRARAYA GELDİ

İkilinin arasındaki konuşmanın detayları bilinmezken Trump’ın Erdoğan’la el sıkıştığı o görüntüler sosyal medyada yer aldı.