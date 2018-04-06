Türkiye’nin intihar haritası belirlendi!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin intihar haritasını açıkladı. 2014-2017 yılları arasında en fazla intihar olayı İstanbul’da yaşanırken, Bayburt’ta ise üç yılda toplam dört kişi intihar etti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesini cevaplandıran Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2014-2017 yılları arasında intihar eden kişi sayısının toplam 9 bin 479 kişi olduğunu bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun önergesini cevaplandıran Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2014-2017 yılları arasında intihar eden kişi sayısının toplam 9 bin 479 kişi olduğunu bildirdi.

Türkiye'de 2014 ve 2017 yılları arasında intihar eden erkek sayısı 7 bin 041 oldu. Aynı yıllar arasında intihar eden kadın sayısı ise 2 bin 438 olarak açıklandı. İntihar vakaları en fazla 20-24 yaşları arasında görüldü. 2016 yılında 20- 24 yaş arasındaki 341 kişi intihar ederken, 2015’te bu sayı 415, 2014’te ise 407 oldu. 15 ve 19 yaşındaki gençlerin 709’u hayatına son verirken, 15 yaş altı 284 çocuk da intihar etti. İntihar aralığının en düşük olduğu yaşlar ise 70-74 yaş üstü oldu. Üç senede bu yaş aralığında 231 kişi hayatına son verdi. Verilere göre kadınlar en fazla 15-19 yaş aralığında intihar ediyor. Erkeklerde ise intihar vakaları 20-29 yaş aralığında daha sık görüldü.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA, BAYBURT SON

İntihar olaylarında en fazla nüfusu olan İstanbul birinci sırayı çekti. İstanbul'da üç senede 1262 kişi yaşamına son verdi. İntihar olaylarının en düşük yaşandığı il olan Bayburt'ta ise üç senede 4 kişi intihar etti. Ankara’da 619 kişi yaşamına son verirken, İzmir’de ise üç senede bu sayı 637 oldu.

Üç yıllık süreçte Adana’da 328 kişi, Antalya’da 304 kişi, Arvtin’de 20 kişi, Batman’da 66 kişi, Bursa’da 385 kişi, Çankırı’da 11 kişi, Kayseri’de 206 kişi, Mersin’de 298 kişi, Van’da 142 kişi, Yalova’da 13 kişi, Yozgat’ta 30 kişi, Zonguldak'ta 79 kişi intihar etti.