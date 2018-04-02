Yaz gibi olacak! İşte yeni için Meteoroloji’den hava durumu haberleri…

Yeni haftaya yağışlarla başlayan Türkiye yarından itibaren yavaş yavaş ısınacak. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinden kısa süreliğine kar haberleri gelse de çok etkili olmayacka. Hafta ortasından itibarne ise hava sıcaklıkları adım adım artacak...

Dün akşam saatlerinden itibaren yurdun batısını etkilemeye başlayan yağmurlu hava adım adım geride kalıyor. Yarın Türkiye’nin doğusunda yaşanacak hava kısa süreli soğumayla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yüksek şehirlerinde kısa süreli kar yağışları etkili olacak. Ardından çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselecek. Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 20 dereceye kadar erişecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINDAN SONRA YAZ GİBİ GÜNLER…

Hafta ortasından sonra yurdu tamamen terk edecek yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da yükselecek. Türkiye güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde bir havayı yaşayacak.