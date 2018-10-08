Zamdan sonra doğalgaz ve elektrik harcaması 327 liraya yükseldi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, son yapılan zamlarla ile birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık doğalgaz ve elektrik faturasının 327 lira 36 kuruşa yükseldiğini açıkladı. Yokuş ‘’Asgari ücretli bir kişinin eline geçen maaşın yüzde 19.5’i yalnızca elektrik ve doğalgaza gidiyor’’ dedi. Yokuş TBMM’ye sunduğu önergesinde de Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, ‘’Bu zamlar, olağan akışın dışında değil midir?’’ diye sordu.

Yokuş, önergesinde, “Döviz kurları önceki aylara göre daha düşük olduğu halde elektrik ve doğalgaza zamlar devam etmekte. Dolara bağlı enerji politikalarının olumsuz etkisi vatandaşın cebini yakmaktadır. Son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 45, doğalgaza yüzde 35 zam yapılmıştır'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 230 kwh'tir ve aylık elektrik gideri son zamlarla birlikte 137 lira 36 kuruş olmuştur. Doğalgaz tüketimi ise 125 m3'tür ve 4 kişilik ailenin aylık doğalgaz gideri 190 TL'ye yükselmiştir. Böylece 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik ve doğalgaz giderinin toplamı ise 327 lira 36 kuruştur. Bir asgari ücretlinin eline geçen maaşın yüzde 19.5'i yalnızca elektrik ve doğalgaza gitmektedir. Vatandaş bu kış temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaktır ?''