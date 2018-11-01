Zeytin kavgasında ikinci raund: Afrin’den zeytin alındığı ispat edilsin istifa ederiz

Marmarabirlik'in zeytin alımını durdurmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın “Marmarabirlik’in Afrin'den 52 bin ton zeytin aldı” iddiası üzerine Marmarabirliğe bağlı 8 kooperatif başkanı ortak açıklama yaptı. İznik Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, Sarıbal'ın iddialarını ispat etmesi halinde Marmarabirlik Genel Başkanı Hidamet Asa'nın istifa edeceğini duyurdu.

Marmarabirlik, rekoltesini tespit ettiği ve alacağını taahhüt ettiği zeytini almayı durdurmasının ardından zeytin üreticileri büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal'ın, “Marmarabirlik’e şu soruyu sormak lazım; Yurt dışından zeytin mi geliyor? Afrin’den 52 bin ton zeytin alındığını biliyoruz. Marmarabirlik Başkanı’nın o bölgeye gittiğini biliyorum. Halkın 50 bin ton zeytininin alınacağını kamuoyuna duyurdular. Çiftçi olarak söylüyorum, burada bu zeytinin alınmamasına neden olacak hiçbir gerekçe yoktur” sözlerinin ardından Marmarabirliğe bağlı 8 Kooperatif Başkan bir araya gelerek iddialara cevap verdi.

“İSPAT ETMESİ HALİNDE…”

Marmarabirliğe bağlı 8 Kooperatif başkanı, Gemlik Atatepe Tesislerin'de bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Kooperatif başkanları adına konuşan İznik Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, Sarıbal’ın Afrin’den zeytin alımı gerçekleştirdiğini ispat etmesi halinde Genel Başkan Hidamet Asa’nın istifa edeceğini söyledi.

“BİZ DE İSTİFA EDERİZ”

Hidamet Asa’nın, Afrin’den 1kg. dahi olsa zeytin alındığını ispat edilmesi halinde onurlu bir şekilde başkanlıktan istifa edeceğini söyleyen Bulut, “Marmarabirliğe bağlı olan sekiz kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak başarılı çalışmalar yürüten birlik başkan ve yönetim kurulumuza güvenimiz tamdır. Eğer iddialar ispatlanır ise bizde sekiz kooperatif olarak istifaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ali Bulut, kendilerine toplam 70 bin tonun üzerinde rekolte beyanı geldiğini ifade ederek 52 bin ton zeytin alım planı yaptıklarını 12 Ekim 2018 Cuma günü alımlara başlandığını hatırlattı.

FİYATLAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Ürün alım fiyatları başta üreticilerimiz olmak üzere kooperatiflerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını savunan Bulut, “Geçtiğimiz yıl 11,75TL olan tavan fiyat bu yıl 12,60TL, 4,10TL olan taban fiyat ise 4,80TL olarak açıklanmıştır. Yağlık zeytin alımları ise piyasada 2-2,50TL olduğu halde 3,25TL olarak açıklanmıştır. 12 Ekimden bu güne kadar Marmarabirliğe bağlı kooperatifler tarafından 12 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle ürün alım fiyatları ortalaması 8,40 TL olup 52 bin ton ürün alımı yapılacağını düşünürsek alım tutarı olarak 436 milyon TL alım bütçesi anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

“ASILSIZ AÇIKLAMALAR”

Ürün alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve ürün alımlarının durdurulması söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Yapılan asılsız açıklamaların çıkış noktası Gemlik Kooperatifinin faaliyet alanı içinde bulunan Yalova'nın Fıstıklı köyüdür. Bu köyümüzde bulunan Gemlik Kooperatifi ortaklarımızın verdiği rekolte beyanları sadece ve sadece 69 tondur. Marmarabirlik'in alım planı 52 bin ton, Gemlik kooperatifinin alım planı 4,500 ton ile karşılaştırdığımızda aslın da çok küçük miktardan bahseldildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki Fıstıklı alım yerinde alımlar yapılmakta olup üreticilerimiz ürünlerini kooperatiflerine teslim etmeye devam etmektedir.”