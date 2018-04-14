Fotoğraftaki ayrıntıyı çözdü, gerçek ortaya çıktı

Bazen fark etmediğiniz küçük ayrıntılar hiç hesaplamadığınız şeyleri ortaya çıkarır... İş gezisine giden kadın, eşine otelden fotoğraf gönderince her şey ortaya çıktı.

Genç kadın eşine iş seyahati için kalacağı yere geldiğini haber verdi. Otel odasında tek başına olduğunu söylese de eşinin o ayrıntıyı fark etmesiyle her şey ortaya çıkıyor.



Bir diğer genç kadın ise erkek arkadaşına gönderdiği fotoğrafla tüm planları suya düşüyor.

Üstsüz bir fotoğrafını erkek arkadaşına gönderirken, yanında kendine ait olmayan bir valiz de görüntülenince olan oluyor. Kız arkadaşının o iş seyahatinde yalnız olmadığını anlayan erkek arkadaşı tüm gerçekleri bu sayede öğrenmiş oluyor.