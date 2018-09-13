Halıcıların sorunları masaya yatırıldı

Halıcılar döviz kurlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak OSB’de bulunan firmaların finansman ve bankalarla ilgili yaşadığı sorunlarınmasaya yatırarak, sorunların acil çözülmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri GAİB hizmet binasında AKP Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu'nu ağırladı.

Ziyarette son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak OSB'de bulunan firmaların finansman ve bankalarla ilgili yaşadığı sorunlar masaya yatırılarak sorunların acil çözülmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması gündeme taşındı. Türkiye'deki halı sektörü ve ihracat rakamları hakkında da bilgilerin yanı sıra halı sektöründe yaşanan sorunların da masaya yatırıldığı ziyarette Milletvekili Kirazoğlu'na sektörün sorunları ve çözüm önerileri anlatıldı. Döviz kurlarında ki artışın ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren üretici firmaların yaşadığı finansman sıkıntıları ve bankalarla ilgili problemler Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan tarafından AKParti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu'na aktarıldı. Halı sektörünün geleceğiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren başkanlar özellikle üreticilerin yaşadığı sıkıntılara acil çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AKP Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu'da son zamanlarda Türkiye'ye karşı küresel güçler tarafından yürütülen ekonomik savaş karşısında ülkenin milletçe kenetlendiğini, yaşanan krize bağlı olarak sanayici ve iş adamlarının finansman ve bankacılıkla ilgili sorunların acilen çözülebilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayarak; yaşanan krizin el birliğiyle kenetlenerek aşılacağını, sanayici ve iş adamlarının bu anlamda üzerlerine düşenleri yaptığını, toplumun ülkeye karşı yürütülen ekonomik savaşta kenetlendiğini ifade ederek sorunun çözümünde hükümetin önemli ekonomi tedbirler almaya devam edeceğini de belirtti.

GAİB Hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan halı sektörünün geleceğine yönelik yürütülen projeler hakkında da bilgiler vererek mevcut sorunların acilen çözülmesinin ardından halı sektörünün global pazarlarda elde ettiği Pazar payının arttırılması ve sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi için yürütülen projelerin daha etkin olacağını sözlerine eklediler. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu'da halı sektörünün ekonomi için büyük önem taşıdığını ve halıcıların yazdığı başarı öykülerinin arttırılması için bir parlamenter olarak üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğini ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.