Ford’un tam elektrikli modelinin ilk detayları…

Hızlı bir biçimde gelişen elektrikli otomobil pazarına tüm markalar ayak uydurmaya çalışıyorlar. Son günlerde özellikle Avrupalı markaların yeni ürün stratejilerinin örnekleriyle karşılaştık. Bu defa ise karşımıza Amerikalı otomotiv devi Ford markasının ilk tam elektrikli otomobili çıktı. İşte bu otomobilin az da olsa detayları...

Otomotiv tarihinin en önemli markalarından biri olan Ford’un ilk tam elektrikli otomobili olacak olan modelin, ilk detayları yayınlandı. Markanın kendi bünyesi içinde kurduğu ve sadece elektrik motorlu otomobil gelişimi üzerine çalışacak olan takımın geliştirmesini sağladığı bu model, paylaşılan detayıyla birlikte Ford’un efsaneleşmiş Mustang modelini andırıyor…

Elektrikli otomobil gelişiminde çalışacak olan takımın adı, Ford Team Edison. Bu takımın başında ise Darren Palmer yer alıyor. Palmer en güncel Mustang modelinin gelişiminde de görev almış bir yönetici, belki de bu yüzdendir ki yeni elektrikli modelin arka kısmı Mustang’ı andırıyor…

Ford’un bu yeni modeli 2020 yılında ortaya çıkacak. Tamamen elektrikli olan bu otomobil 300 mil yani yaklaşık 500 km tam şarj ile mesafe alabilecek! Elektrikli otomobil pazarının hızla gelişiyor olması markaların tanıtmayı planladıkları bu modellerinin hızlanmasına sebep oluyor.

Ford markası bu pazara ayak uydurmak için 11 milyar dolarlık bir yatırımla 2022 yılına kadar 16 tam elektrikli otomobil tanıtacak. Ayrıca 40 adet de dünya genelinde satılacak olan ve elektrik motoruna sahip yeni modellerle tanışacağız. Yani Ford yeni yatırım ve Edison Takımı ile birlikte tüm modellerini elektrikli hale getirecek.