Kendine güveniyor musun?

Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan “TOSFED Yıldızını Arıyor” 2018 yılında ikinci kez düzenleniyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) ve FIAT Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfetmek hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmayla 40 erkek ve 5 kadın sürücü final elemelerine katılmaya hak kazanacak.

Proje kapsamında eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleriyle hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak. Projeye başvuracak adayların 25 yaşından küçük, ehliyet sahibi, en az ortaokul mezunu olması ve herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil kaydı bulunmaması da aranan kriterler arasında.

Yeteneğine ve kendine inanan tüm gençlerin katılımına açık ve katılım sayısı 1000 kişiyle sınırlandırılan projeye 30 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar internet üzerinden başvurabiliyorsunuz.