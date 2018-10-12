Opel’den “Ekim” kampanyası!

Opel, Ekim ayı boyunca yoğun ilgi gören modelleri Grandland X, Insignia ve Astra HB için 50 bin TL, yüzde 1.49, 20 ay indirimli faiz seçeneği sunuyor.

Opel'in perakende satış finansmanında müşterilerine sunduğu çözüm ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Ekim boyunca yüzde 3,05 gibi rekabetçi faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca tüm Opel modellerinde müşteriler ek hurda indirimi fırsatından da yararlanabiliyor.

2016'da Avrupa'da yılın otomobili seçilen Astra HB modelini satın alanlar, 5 yıl ya da 75 bin km. Opel garantisine de hediye olarak sahip olabilecekler. Markanın kompakt sınıf modelinin başlangıç fiyatı ise 170 bin 900 TL.

Opel’in cam tavanlı, 1652 litreye varan bagaj hacmine sahip ve sürüşe duyarlı full Led ön farlarıyla öne çıkan kompakt SUV modeli Grandland X'te fiyatlar 197 bin 900 TL'den başlıyor.Tercihini, masaj özellikli ergonomik koltuklara, IntelliLUX LED matrix farlara, ve gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip Insignia'dan yana kullananlar, 236 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla markanın amiral gemisine sahip olabilecekler. Ülkemizde yoğun ilgi gören 1.6 Dizel Otomatik kombinasyonu ise bu modelde 246 bin TL'ye alınabiliyor.