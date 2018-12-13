8 paket lavabo açıcı kullandı, görme duyusunu kaybetti

İzmir'de yaşayan İbrahim Kösem, evinde tıkanmış lavaboyu açmak için kullandığı kimyasalların sıcak suyla temasıyla patlaması sonucu görme duyusunu kaybetti. Kösem'in, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kornea nakli ile yeniden görmeye başladığı belirtidi.

İzmir’de evindeki lavaboyu açmaya çalışırken kullandığı kimyasal maddelerin patlaması sonucu görme duyusunu yitiren kişi, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, özel bir firmada eğitim gelişim uzmanı olarak çalışan İbrahim Kösem (32), 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda kimyasal maddeyi aynı anda kullandı. Kimyasalların kaynar suyla temasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Kösem, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE GÖRMEYE BAŞLADI

Kösem’in yanık tedavisi tamamlandı ancak görme duyusunu bir gözünde tamamen diğerinde ise büyük oranda yitirdi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Halil Ateş ve Op. Dr. Özlem Barut Selver’in yürüttüğü 2 yıllık tedavi sürecinde Kösem'e çeşitli operasyonlar uygulandı. Son olarak kadavradan alınan korneanın nakledildiği Kösem, Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık’ta geçirdiği ameliyatla yeniden görmeye başladı.

KİMYASAL YANIK OLGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sait Eğrilmez, iş ve ev kazalarında nadir sayılmayacak sıklıkta kimyasal yanık olgusuyla karşılaştıklarını bildirdi.

Kösem’in aynı anda 8 paket lavabo açıcıyı kullanması sonucu bir patlama oluştuğunu aktaran Eğrilmez, “Sağ gözünde görme duyusunun tümünü kaybettiren, sol gözünde ise sadece ışık hissinin kalmasına neden olan ağır bir yanık ile bize başvurdu. Katarakt, göz tansiyonu, babasından kornea kök hücresi nakli ve kadavradan kornea nakli ameliyatları ile tek görme umudu olan sol gözünü kurtarmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

Eğrilmez, Türkiye’de her yıl yaşamını yitiren ortalama 380 bin kişiden yüzde birinin dahi dokularının bağışlanması halinde kornea bekleyen hasta kalmayacağına işaret etti.

“HERKESİ ORGAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM”

Hasta İbrahim Kösem ise 21 aylık yoğun tedavi süreci ve ardından yapılan nakil ile görme duyusuna kavuştuğunu, ilerleyen dönemde görme oranının daha da artmasını umut ettiğini kaydetti.

“Herkesi organ nakline davet ediyorum. Toprak olacak küçücük, ince ve kendisi görünmeyen, saydam bir zarı bağışlamak, karanlık dünyalara dev bir ışık oluyor. İnsanlarımız mutlaka organ nakline dair bilgi sahibi olmalı. Bilgisi olanın hevesi de olacaktır. Herkesin çok kısa bir vaktini ayırarak organ bağışı formu doldurmasını rica ediyorum; çünkü bizim gibi insanlara tekrar yaşam hakkı veriyorsunuz ve biz bu dünyayı tekrar görebiliyoruz. Ne kadar büyük bir felaket yaşamış olsak da, sağlığımızı yeniden kazanarak gerçekten mutlu olabiliyoruz. Bu olay yaşandığında biz 5 buçuk aylık evliydik. Eşim ve ailemiz hiç bir zaman desteğini esirgemedi. Hep beraber hocalarımızla birlikte amacımıza kenetlendik ve kornea nakli sayesinde, gerçek hayata geri döndük. Herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

AA/İHA