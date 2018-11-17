Aslıhan’ın organları hastalara umut oldu

Antalya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan Kocapınar'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Antalya’da bir otomobilin çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin bağışlanan organları hastalara nakledilecek.

Üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın annesi Ayşe ve babası Okan Kocapınar, doktorlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Aslıhan Kocapınar’ın böbrekleri, karaciğeri ve kornealarının hastalara nakledileceği öğrenildi.

Öte yandan, Kocapınar’ın beyin ölümünün ardından Akdeniz Üniversitesi yönetimi de başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Mimarlık fakültesi öğrencimiz Aslıhan Kocapınar geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve üniversitemizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Akdeniz Üniversitesi olarak derin üzüntü içindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

AA