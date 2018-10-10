Bademcik iltihabı nasıl tedavi edilir? İşte bademcik iltihabı tedavisi…

Bademcik iltihabını kısaca açıklamak gerekirse; bademciklerde meydana gelen apselerdir. Bademcik iltihabı ile kış aylarında sıklıkla görülen ve toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullananlarda, iş yerlerinin klimalar sayesinde değişen iklimlerinde, varsa okula giden çocuğunuzun eve taşıdığı mikroplarla kısacası hayatın içinde ve her anında karşılaşabiliriz. Peki nasıl tedavi edilir? İşte bademcik iltihabı tedavi yöntemleri...

Bademcik iltihabı, boğazın şişmesi ve acıması sonucu kendisini gösterir. Peki bademcik iltihabı tedavisi nasıl olur? Bademcik iltihabıyla ilgili merak ettikleriniz…

BADEMCİK İLTİHABININ TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Bademcik iltihabı kulak burun boğaz uzmanı tarafından basit bir fiziki muayene ile teşhis edilebilmektedir. Bu teşhis sonrası en sık uygulanan tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Bunun yanı sıra ağrıları kesmek için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar da hastaya verilmektedir.

Ayrıca tedavi sürecine yardımcı olması bakımından gün içinde belirli aralıklarla gargara yaparak boğazı temizlemek, dinlenmek, sık sıvı tüketmek, odanızı nemli tutmak, sigara dumanından, temizlik ürünlerinden, banyo kimyasallarından, parfüm, sprey şeklinde kullanılan kozmetik ürünlerinden uzak durmak çok önemlidir. Bademcik iltihabı 1 haftada geçen bir hastalıktır. Ancak hastanın bağışıklık sistemine göre bu süre uzayıp kısalabilmektedir.

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