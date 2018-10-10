Baş dönmesi neden olur? Baş dönmesi nedenleri ve tedavisi…

Baş dönmesi, sersemleme ya da dengesiz olma hissidir. Duyusal organları, özellikle gözleri ve kulakları etkiler, bu nedenle bazen bayılmaya neden olabilir. Baş dönmesi bir hastalık değil, çeşitli bozuklukların bir belirtisidir. Peki, baş dönmesi neden olur? Baş dönmesi tedavisi nasıl olur? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Baş dönmesi yaygın bir durumdur ve bunun temel nedeni genellikle ciddi değildir. Çoğu durumda endişelenecek bir şey de değildir. Bununla birlikte, görünür bir nedenden dolayı veya uzun bir süre boyunca tekrarlanan baş dönmesi atakları ciddiye alınmalıdır. Şimdi baş dönmesi nedenleri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenleri daha detaylıca açıklamaya çalışacağız…

BAŞ DÖNMESİ NEDİR?

Baş dönmesi, baygınlık hissi, hüzünlü, zayıf veya dengesiz hissetmek gibi bir dizi duyumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Siz ya da çevrenizde dönen ya da hareket eden yanlış duygusu yaratan baş dönmesi vertigo olarak adlandırılır.

Vertigo ve dengesizlik, baş dönmesi hissine neden olabilir. Ancak bu iki terim farklı semptomları tanımlar. Vertigo, hareket eden oda gibi bir eğirme hissi ile karakterizedir. Ayrıca, hareket hastalığı ya da bir tarafa yaslanmış gibi hissedebilirsiniz. Dengesizlik ise denge kaybıdır. Gerçek baş dönmesi, baş dönmesi hissi veya neredeyse bayılma hissidir.

Baş dönmesi, mide bulantısı ile birlikte olabilir ya da oturmak ya da yatmak gibi ani eylemlerde daha şiddetli olabilir. Baş dönmesi bölümleri saniyeler veya günler sürebilir ve tekrar edebilir.

Genellikle, tekrarlayan, ani, şiddetli veya uzamış ve açıklanamayan baş dönmesi yaşarsanız doktorunuza başvurun.

Aşağıdakilerden herhangi biri ile birlikte yeni, şiddetli baş dönmesi yaşarsanız acil tıbbi yardım alın:

– Ani, şiddetli baş ağrısı

– Göğüs ağrısı

– Nefes almakta zorlanma

– Kolların veya bacakların uyuşması veya felci

– Bayılma

– Çift görme

– Hızlı veya düzensiz kalp atışı

– Kafa karışıklığı ya da konuşma bozukluğu

– Tökezlemek ya da yürümekte zorlanma

– Devam eden kusma

– Nöbetler

– İşitme sırasında ani bir değişiklik

– Yüzde uyuşma veya zayıflık

BAŞ DÖNMESİ NEDENLERİ

Baş dönmesinin yaygın nedenleri arasında migren, kullanılan ilaçlar ve alkol bulunur. Baş dönmesi dengeyi sağlayan iç kulaktaki bir problemden de kaynaklanabilir.

Baş dönmesi sıklıkla vertigonun bir sonucudur. Vertigo ve vertigo ile ilişkili baş dönmesinin en sık nedeni benign paroksismal pozisyonel vertigodur (BPPV). İç kulaktaki denge merkezindeki kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi ile oluşmaktadır. Bu, hızlı bir şekilde pozisyon değiştirdiğinde kısa süreli baş dönmesine neden olur. Saniyeler veya dakikalar içinde şikayetler geçer.

Baş dönmesi ve vertigo, Meniere hastalığı tarafından da tetiklenebilir. Bu, işitme kaybı, kulakta çınlama, dolgunluk hissi ve baş dönmesi atakları ile karakterizedir. Hastalık iç kulaktaki sıvıların dengesizliğinden kaynaklanır. Viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, akut ve kronik orta kulak iltihapları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları, bazen hiç bir nedene bağlı olmaksızın iç kulakta bulunan zarların yırtılmasına bağlı baş dönmeleri olabilir. Baş dönmesi ve vertigo için olası bir başka sebep de akustik bir nöromadır. Bu, iç kulağı beyne bağlayan sinir üzerinde oluşan kansersiz bir tümördür.

Baş dönmesinin başka olası nedenleri arasında şunlar bulunur:

– Kan basıncında ani düşüş

– Kalp kas hastalığı

– Kan hacminde azalma

– Anksiyete bozuklukları

– Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi

– Hipoglisemi (düşük kan şekeri)

– Kulak enfeksiyonu

– Susuz kalma

– Sıcak çarpması

– Aşırı egzersiz

– Yol tutması

Nadir durumlarda, sersemlik, multipl skleroz, inme, habis tümör veya başka bir beyin bozukluğundan kaynaklanabilir.

BAŞ DÖNMESİ TEDAVİSİ

Baş dönmesi genellikle tedaviye gerek kalmadan düzelebilir. Tedavi yaygın olarak değişir ve hastanın baş dönmesi nedenine bağlıdır. Baş dönmesi sıklıkla başka bir tıbbi durumun belirtisidir. Altta yatan hastalığın veya rahatsızlığın tedavisi baş dönmesi semptomlarını iyileştirebilir.

Baş dönmesine neden olan durumlar için bazı yaygın tedaviler şunlardır:

Eğer ciddi bir tıbbi sorun kişinin kalp krizi veya inme gibi bir baş dönmesi nedeni olarak ortaya çıkarsa, acil kan transfüzyonu, müdahale veya ameliyat gerekebilir.

Dehidrasyonları tedavi etmek için IV sıvıları verilebilir.

Hastanın ateşini kontrol altında tutmak veya enfeksiyonu tedavi etmek için ilaç reçete edilebilir.

Nefes darlığı veya hiperventilasyon varsa hastaya oksijen verilebilir.

Kan testleri anormal kan kimyasalı (elektrolit seviyeleri) gösteriyorsa, bu düzeltilecektir.

Vertleksin olası bir nedeni olduğu zaman, meklizin veya benzodiazepinler, lorazepam gibi ilaçlar baş dönmesi ile ilişkili eğirme hissini kontrol etmek için kullanılır.