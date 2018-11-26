Kanser antijeni 125 (CA-125) yumurtalık kanseri hücrelerinde bulunan bir proteindir. Bir CA-125 kan testi, kan dolaşımında kanser antijeninin 125 miktarını ölçer. Protein, hücreler tarafından üretilir ve kanda bulunabilir. Peki, CA 125 yüksekliği ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Yumurtalık kanserinin ilerlemesini izlemek için sıklıkla CA-125 kan testi yapılır. Şimdi, CA 125 nedir? CA 125 yüksekliği ne anlama gelir? hep birlikte öğrenelim…

CA 125 NEDİR?

Bir CA 125 testi, kanınızdaki CA 125 (kanser antijeni 125) miktarını ölçer. Tedavi sırasında ve sonrasında belirli kanserleri izlemek için bir CA 125 testi kullanılabilir. Bazı durumlarda, çok yüksek risk taşıyan kişilerde yumurtalık kanserinin erken belirtilerini araştırmak için bir CA 125 testi kullanılabilir. Bir CA 125 testi, yumurtalık kanseri taraması için genel olarak kullanılabilecek kadar doğru değildir, çünkü pek çok kansersiz durum CA 125 düzeyini arttırabilir.

Birçok farklı durum, menstruasyon gibi normal durumlar ve rahim fibroidleri gibi kansersiz koşullar dahil olmak üzere CA 125’de bir artışa neden olabilir. Bazı kanserler, yumurtalık, endometriyal, peritoneal ve fallop tüpü kanserleri de dahil olmak üzere artan CA 125 seviyesine neden olabilir.

Ca 125 testinin normal değerleri 0 ile 35 arasında normaldir. 35 ile 50 arasında olduğunda ise kontrol altında hastanın tutulması gerekmektedir. 50 ve üzeri çıkan değerlerde ise yumurtalık kanserinden şüphe edilir ve gerekli tetkikler yapılması gerekmektedir.

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CA 125 YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

CA 125 seviyeniz normalden yüksekse, iyi huylu bir tümörünüz olabilir veya test sonucu yumurtalık, endometriyal, peritoneal veya fallop tüpü kanserine sahip olabileceğiniz anlamına gelebilir. Doktorunuz, teşhisi netleştirmek için başka testler ve prosedürler önerebilir.

Over, endometriyal, peritoneal veya fallop tüpü kanseri teşhisi konulduysa, azalan CA 125 seviyesi genellikle kanserin tedaviye yanıt verdiğini gösterir. Yükselen bir CA 125 seviyesi, kanserin geri dönüşünü veya sürekli büyümesini gösterebilir.

Bazı durumlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere yüksek CA 125 düzeyine neden olabilir:

– Yumurtalık (over) kanserleri

– Meme kanseri

– Kolon kanseri

– Endometriozis (Rahim dokusunun olması gereken yerden farklı bir yerde olmasıdır. Endometriozisi olan kişilerin %88'inde değerler yüksek bulunmuştur.)

– Karaciğer hastalığı

– Adet

– Pelvik inflamatuar hastalık (Rahim, tüpler, yumurtalık ve çevre dokusunun enfeksiyonudur.)

– Gebelik

– Uterin fibroidleri

– Uterus, fallop tüpleri veya yumurtalıkların enfekte olduğu bir hastalık olan pelvik inflamatuar hastalık

– Pankreas kanseri

– Konjestif kalp yetmezliği

– Böbrek yetmezliği

– Lupus hastalığı

CA 125 yüksekliği, yumurtalık kanserlerinin yaklaşık %80'inde görülür. İyi huylu yumurtalık hastalığı olan kadınların yaklaşık % 25'inde yükseklik görülür. Dolayısıyla yüksekliği tek başına hastalığın varlığını da yokluğunu da göstermez. Değerin normal olması hastalık olmadığı anlamına gelmemektedir.