Diyabet hastaları implant tedavisi yaptırabilir mi?

Diyabet hastalarının diş sağlığında dikkat etmesi gereken noktaları ve implant tedavisi ile ilgili merak edilenleri Diş Hekimi Göker Taşkınsu anlattı.

Diyabet görülme sıklığı artarken, diyabetin sebep olduğu hastalıklara karşı da sık sık uyarılar yapılıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Diş Hekimi Göker Taşkınsu, diyabet hastalarının ağız ve diş hastalıkları konusunda dikkat etmesi gereken noktaları ve implant tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı:

AĞIZ KURULUĞU VE AĞIZ KOKUSUNA SEBEP OLUYOR

Ülkemizde son açıklanan verilere göre her 7 kişiden biri ya diyabet hastalığına ya da şeker hastası olmadan önceki evre olan insülin direncine yakalanmıştır. Bu tabloya göre diyabet hastalığının insan üzerine etkileri sadece kalp, böbrek ve göz üzerine değildir. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı üzerine negatif etkileri de vardır. Şöyle ki; diyabet hastalarının damarlarındaki oksijen taşıma kapasitesi düşüşüne bağlı olarak diş etinin iyileşmesinde yavaşlama, diş eti enfeksiyonuna yakalanmakta yükseliş görülmektedir. Bununla birlikte diyabetli hastalarımızda ağız kuruluğu, ağız kokusu (aseton kokusu) ve sebebsiz diş eti kanamaları da görülmektedir.

Tablo ne kadar korkutucu gözüksede ilerleyen tedavi metodları ile bu tip problemlerin üstesinden gelinebilir. Bu tip problemler için şeker seviyesinin kontrol altında tutulması birinci önceliğimiz olmalıdır. Daha sonra diş hekimine düzenli kontrol olunarak ağız içinde enfeksiyona ve çürüklere mahal verilmemelidir. Yumuşak kıllı fırça kullanımı ve diş ipi kullanımı oldukça önemlidir.

DİYABETLİ HASTALAR İMPLANT TEDAVİSİ YAPTIRABİLİR Mİ?

En çok merek edilen konulardan birisi de diyabetli hastaların implant tedavisi yaptırıp yaptıramayacağıdır. İmplant tedavisi yaptırmadan önce şeker seviyesinin kontrol altına alınması önemli hususlardan birisidir. İmplant teknolojilerindeki son gelişmeler diyabetli hastalarımızda implant tedavisinin başarısını oldukça yükseltmiştir. Aynı zamanda diyabetli hastalarımızda diş eksikliklerine bağlı olarak yaşanan çene kemiğindeki erimelerin implant tedavisi sonrası durdurulabildiğide görülmektedir.

Özetlemek gerekirse diyabet hastalığı artık ağız ve diş sağlığı tedavileri için bir engel oluşturmamaktadır.Şeker seviyemizi kontrol altında tuttuktan sonra günde iki kez ikişer dakikadan olmak üzere dişlerimizi fırçalayarak dilimizin üstünü temizlememiz ve diş ipi kullanarak diş hekimimize düzenli kontrol olmamız halinde diyabet hastalığının olumsuz yan etkilerinden korunmuş oluruz.

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