HCT: Hematokrit nedir? HCT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Hematokrit testi, kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin oranını ölçer. Kırmızı kan hücreleri vücudunuzda oksijen taşır. Çok az veya çok fazla kırmızı kan hücresine sahip olmak bazı hastalıkların işareti olabilir. HCT: Hematokrit ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde... HCT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve yaşam süresi ile ilgili bir soruna bağlı belirtiler olduğu düşünüldüğünde istenen HCT yani Hematokrit nedir? HCT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte cevapları…

HCT: HEMATOKRİT NEDİR?

HCT kısaca Hematokrit'in kısaltmasıdır. Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinden oluşan kanın hacim oranıdır. Hematokrit (hct) bir yüzde olarak ifade edilir. Örneğin,% 25’lik bir hematokrit, 100 mililitre kanda 25 mililitre kırmızı kan hücresi olduğu anlamına gelir.

Hematokrit tipik olarak kan örneğinden aynı zamanda kanın diğer ölçümlerini yapan otomatik bir makine ile ölçülür. Bu makinelerin çoğu aslında hematokriti doğrudan ölçmez, bunun yerine, hemoglobin miktarının ve kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacminin belirlenmesine dayanarak bunu hesaplar. Hematokrit ayrıca bir santrifüj kullanılarak manuel bir yöntemle belirlenebilir. Bir tüpe kan santrifüj edildiğinde, kırmızı hücreler tüpün tabanına doldurulur. Kırmızı hücrelerin toplam kan hacmine oranı daha sonra görsel olarak ölçülebilir.

NORMAL HCT DEĞERLERİ NEDİR?

Hematokrit için normal aralıklar, yaş ve ergenlikten sonra, bireyin cinsiyetine bağlıdır. Normal aralıklar şunlardır:

Yenidoğan: % 55 – % 68

Bir (1) haftalık: % 47 ila% 65

Bir (1) aylık: % 37 ila % 49

Üç (3) aylık: % 30 ila % 36

Bir (1) yaş: % 29 ila % 41

On (10) yaş: % 36 ila % 40

Yetişkin erkekler: % 42 ila % 54

Yetişkin kadınlar: % 38 ila % 46

Bu değerler farklı laboratuvarlar arasında biraz değişebilir.

HCT (HEMATOKRİT) DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

HCT sonucunun verilen limitlerin altında olması durumudur. Bu duruma anemi yani kansızlık da denmektedir. Anemi için birçok neden vardır. Daha yaygın nedenlerden bazıları; kan kaybı (travmatik yaralanma, cerrahi, kanama ve kolon kanseri), beslenme yetersizliği (demir, vitamin B12, folat), kemik iliği problemleri (kemik iliğinin kanserle değiştirilmesi, kemoterapi ilaçlarının baskılanmasıdır), böbrek yetmezliği) ve anormal hemoglobin (orak hücreli anemi).

HCT düşüklüğü belirtileri şu şekildedir:

– Bitkinlik, halsizlik, çabuk yorulma

– Solgun görünüm, zayıflık

– Saç dökülmesi

– Nefes darlığı

HCT (HEMATOKRİT) YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Normal hematokrit seviyelerinden daha yüksek, anormal derecede yükselmiş kırmızı kan hücresi sayılarını temsil eder. Yüksek rakımlı yerlerde yaşayanlarda ve kronik sigara içenlerde yüksek hematokritler görülebilir. Vücut için yetersiz sıvı alımı, uzun süreli yüksek sıcaklığa maruz kalma gibi nedenlerle oluşan aşırı su kaybı (dehidrasyon) HCT yüksekliğine neden olabilir. Yüksek hematokritin diğer bazı nadir nedenleri, akciğer hastalığı, bazı tümörler, polisitemi rubra Vera olarak bilinen kemik iliği bozukluğu ve “kan dopingi” amacıyla sporcular tarafından eritropoietin gibi alyuvar sayısını artırıcı özellik gösteren maddelerin aşırı kullanımı.

HCT yüksekliğinde belirtiler şu şekildedir:

– Aşırı halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

– Baş ve karın ağrısı

– Ciltte kaşıntı, kolay morarma

– Eklem ve kas ağrıları

– Dışkıda kan görülmesi

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