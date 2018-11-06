Kanser neden bu kadar yaygın?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, “Kanserin nedenleri olarak hep sigaraya, alkole, kötü beslenmeye, viral hastalıklara ve egzersiz yapmamaya odaklandık. Kimyasalların, tarım ilaçlarının gıda maddelerinin ve radyasyonun etkilerini ise ihmal ettik” dedi ve bu konuda şunları anlattı.

Nazan DOĞANER HALICI

İnsanlarda sık görülen kanser türlerinin potansiyel olarak kontrol edilebilen dış faktörlere bağlı olduğu kesin olarak bilinmektedir… Bu benim değil Amerika Ulusal Bilim Akademisi'nin sözü… Gündelik hayatta yüz binden fazla kimyasalla karşı karşıya kalabileceğimiz gerçeği var. Tüm bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde kanserdeki artış şaşırtıcı değil.

4P'YE DİKKAT!

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimya endüstrisi hızlı gelişmiş, kimyasalların güvenirliliği test edilmeden canlılar ve insanlar adeta denek olarak kullanılmıştır. Kimyasalların ve dolayısıyla gıda katkı maddelerinin kısa ve uzun vadede tek başlarına veya bir arada nasıl etki gösterdikleri test edilmemiş fakat onaylanmıştır. İnsan vücudu bu kimyasallara yabancıdır ve onlarla nasıl başa çıkacağı konusunda deneyimsizdir. Özellikle tarım ilaçları, plastikler, parfümler ve petrol atıkları kanserojen birçok kimyasal madde içermektedir. Bunlara kısaca 4P diyebiliriz. Pestisitler, plastikler, parfümler ve petrol atıkları.

Tarım ilaçları her yerde!

Modern endüstriyel tarım ilaçları birçok üründe kansere yol açan kalıntılar bırakır. Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen sebze, meyve ve tahılların üçte birinde en az iki tarım ilacı kalıntısının bulunduğu tespit edilmiştir. Tarım ilaçları böceklere, haşerelere, bitlere ve yabancı otlara karşı kullanılır. Yani sadece bitkisel ürünlere değil, hayvan yemlerine ve doğrudan hayvanların üzerinde uygulanabilir. Sadece hayvanlara değil deniz canlılarına uygulanabilir. Örneğin somon çiftliklerinde deniz bitkilerine karşı geçmişte uygulanan ve bugün yasaklanan, bilinen en toksik tarım ilaçlarından biri olan diklorvostur. Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya tarafından tarım ilaçları kalıntıları bulunarak, tekrar geriye iade edilen tarım ürünlerimiz her zaman gündemdedir. Bu iade edilen ürünlerin imha edilip edilmediği, iç piyasaya verilip verilmediği bilinmez.

Annenin sütüne bile geçebiliyor

Tarım ilaçları; henüz daha doğmamış bebeklerin amniyon sıvısında, yeni doğan bebeklerin kordon kanında, annenin meme dokusunda ve sütünde, insanların kan ve yağ dokularında geniş ölçüde bulunur. Üstelik tarım ilaçları sadece uygulandıkları yerlerde kalmaz rüzgar ve hava hareketleriyle uzun mesafeler aşarak geniş alanlara yayılır.