Klor vücutta; pH dengesi, sıvı düzeni ve sinir sinyallerinin iletiminden sorumlu önemli bir elektrolittir. Peki, kanda klor yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Yorgunluk, ishal, halsizlik, solunum problemleri, uzun süreli kusma gibi şikayetlerde klor kan testi yaptırmanız gerekebilir. Şimdi klor (Cl) nedir? Kanda klor yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Gelin birlikte öğrenelim…

KLOR (CL) NEDİR?

Klor, vücut içindeki sıvı miktarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve asit-baz dengesini düzenlemek, potasyum, sodyum ve bikarbonat (bazen total karbon dioksit [CO2] olarak ölçülen) gibi elektrolitlerle birlikte işlev gören, negatif yüklü bir moleküldür. Klor her vücut sıvısında bulunmasına rağmen yüksek düzeylerine kanda ve vücut hücreleri dışındaki sıvıda rastlanmaktadır.

Klor sofra tuzuyla alınmaktadır. Klorürün çoğu mide-bağırsak yolundan emilmekte ve fazlası idrarla atılmaktadır. Normal kan düzeyleri değişmezken öğünlerden sonra hafifçe düşmektedir

Vücudunuzun, elektrolit veya asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi takip için test yapılır. Yetişkin bireylerde kandaki değeri 97-107 mmol/ L olan klor, yeni doğan bebeklerde ise 96-113 mmol/ L arasında bulunmaktadır.

KANDA KLOR YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Kanda klor yüksekliği, kan dolaşımındaki klorür iyonlarının seviyesinde anormal bir yükselmenin olduğu bir elektrolit bozukluğudur. Kandaki klorür iyonu için normal aralık 97 ila 107 mEq / L'dir. Vücut strese girdiğinde, elektrolit seviyeleri dengesiz hale gelebilir. Klor yüksekliği, genellikle başka bir soruna işaret eder.

Klor yüksekliğinin nedenleri şunlardır:

– Böbrek yetmezliği ve böbrek rahatsızlıkları

– Uzun süreli kusma, terleme veya ishal

– Kandaki yüksek sodyum seviyesi

– Diyabetik hastalıklar

– Yoğun egzersiz, aşırı ısıya maruz kalma veya yeterli miktarda sıvı içilmemesi

– Çok fazla tuz alımı. Klor, sofra tuzu olan sodyum klorürün bir bileşenidir

Addison hastalığı

KANDA KLOR DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Vücuttaki klor metabolizmanın iyi bir şekilde çalışmasında önemli role sahip bir elektrolittir. Kandaki klor seviyesini böbrekler kontrol eder. Bu sebepten dolayı da, kandaki klor seviyesinde problem olması genellikle böbreklerle ilgilidir. Klor vücuttaki asit ve baz dengesine yardımcı olur. Hipokloremi, bir elektrolit dengesizliğidir ve kandaki düşük bir klor seviyesini ifade etmektedir.

– Kanda klor düşüklüğü nedenleri

Düşük klor seviyeleri şunları gösterebilir:

– Konjestif kalp yetmezliği

– Uzun süreli ishal veya kusma

– Amzem gibi kronik akciğer hastalığı

– Kan pH'ının normalden daha yüksek olduğunda metabolik alkaloz

– Kalp yetmezliği

– Akciğer hastalıkları

– Laksatif, diüretik, kortikosteroid ve bikarbonatlar gibi bazı ilaç türleri de hipokloremiye neden olabilir.

– Addison hastalığı, vücutta böbreküstü bezlerinin belirli tipte hormonları yeterince üretmediği bir durumdur. Halsizlik, baş dönmesi, kilo kaybı gibi çeşitli belirtilere neden olabilir.