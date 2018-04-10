Bilim insanları, insan evriminde kaşların nasıl hayatta kalmaya yardımcı olduğunu açıkladı

Bilim adamları, Sir Roger Moore'un ünlü oynak kaşlarının, insan atalarının hayatta kalmasına katkıda bulunmuş binlerce yıllık evrimin sonucu olduğuna inanıyorlar. Bilim insanları, eski Bond aktörünün meşhur kaşlarındaki hareketlilik için yeni bir açıklama yaptılar.

Dailymail’de yer alan habere göre teori, duygusal durumların ve empatinin ince sinyallerini iletmek için evrim geçirmesi üzerine kurulu. Bu da, tarih öncesi insanların, son buzul çağında, hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan büyük sosyal ağları kurmalarına yardım ettiğini gösteriyor.



Erken dönem atalarımızda göz üzerindeki kaş sırtında bir boynuz gibi baskınlık ve saldırganlık belirtisi varken , modern insanlarda, kaşlar, pürüzsüz bir alın ve daha geniş bir hareket alanı elde etmesiyle daha göz alıcı bir hal aldı. .

Sosyal İletişimde Avantaj Sağlıyor

York Üniversitesi’ndeki araştırmalara göre, hareketli kaşlar büyük bir sosyal ağ iletişim kurabileceğiniz ve nüsans içeren duyguları dışavurabilme yeteneğine sahip olduğunuz anlamını taşıyor.

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York Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan biri olan Penny Spikins ” İnsan evrim sürecinde ilerlerken ve savunmasız olmalarına rağmen, diğer insanlarla daha iyi geçinebilmek daha önemli hale gelince dostça duyguları ifade etmenin daha önemli olduğunu kavradı.” diyor:

“Diğer primatlardan farklı olarak, bizler, kendimizi iyi hissetmediğimizde ağlar ve yüzümüz kızarır ve de yüzümüzde bulunan kaşlarımızı da sempati beklemek ve savunmasızlığımızı anlatabilmek için kullanırız.”

Hareketli kaşlar, tanıma ve sempati ifade edebilmemiz anlamına geliyor, yani kaşlarımızdaki hareketlilik sayesinde diğer insanlarla daha iyi işbirliği sağlıyor ve onları anlamayı başarabiliyoruz.

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Nesli tükenen insansılarda olmayan özellik

Dr Spikins, “Neandertalleri oyun dışı kaldığı sıralar, insan olarak dünyayı hızla kolonize ediyor ve aşırı ortamlarda yaşıyorduk. Bu, büyük sosyal ağlar oluşturma yeteneğimizle çok ilgiliydi – örneğin, tarih öncesi modern insanların akrabalarıyla çiftleşmesini engelledi ve zor zamanlar içinde uzak yerlerde arkadaşlarıyla birlikte yaşayabildiler. ‘Kaşlar, modern insanların birbirleriyle nesli tükenmiş diğer insansılardan çok daha iyi nasıl başa çıktıklarına dair bulmacanın eksik kısmıdır.”

Araştırmacılar, 124.000 – 300.000 yıl öncesine dayanan antik Afrikalı insansı Homo heidelbergensis’in kafatası üzerinde yaptığı çalışmadan sonra, kaş sırtlarının kökeni hakkındaki önceki teorileri dikkate almadılar.

Daha önceki araştırmalar, baskın kaş alanının, çiğnerken kafatasını korumak için gerekli olabileceğini veya düz bir kafatasının büyük göz yuvalarıyla birleşmesinden kaynaklanan yapısal bir özellik olduğunu öne sürüyordu. Bilim insanları, bu nedenler yerine kaş sırtlarının amacının sosyal olması gerektiğinin çok daha muhtemel olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde bulunan Kabwe 1 olarak bilinen Zambiyalı bir kafatasının üç boyutlu bilgisayar simülasyonu yarattılar.

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisinde yer alan bulgulara göre, büyük kaş çıkıntıları, baskınlık ve saldırganlığa işaret etmiş olabilir.

Mandril maymunlarıyla benzerlik tespit edildi

Araştırmacılar, statülerini göstermek için kaşlarını şişiren bir vahşi Afrika maymunu türü olan mandril maymununun kalın kaş sırtları altında bulunan kemiklerin eski insansılarla benzerlik gösterdiğini tespit ettiler.

İnsan yüzü 100.000 yıl boyunca daha küçük ve pürüzsüz hale geldikçe, kaş sırtları daha ince duygusal gösteriler yapabilen göz kaşlarına yol açtı.

Dr Spikins söyle ekliyor: ‘Kaş hareketleri, diğer insanların duygularını algılamanın yanı sıra karmaşık duyguları ifade etmemize de olanak sağlıyor.”

Araştırmacılar, hızlı bir “kaş mimiğinin” toplumsal etkileşime karşı açık bir tanıma ve şeffaflık göstergesi olduğunu ve kaşlarımızı ortaya çekmenin bir sempati ifadesi olduğunu belirtiyor. Kaşların küçük hareketleri de güvenilirliği ve aldatmacayı tanımlamak için anahtar bir bileşen olarak görülüyor. Araştırmacılar, ayrıca “kaş hareketini sınırlayan botoksa sahip olanların duygularıyla daha az empati kurulabildiğini ve duygularını tanımlayamadıklarını” gösterdiler.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

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