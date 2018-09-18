Facebook hesabı nasıl dondurulur? Facebook dondurma sayfası…

Faceboook hesabını dondurmak isteyenlere bu imkanı verir ancak bazı alanlarda kullanıcıyı göstermeye devam eder. Örneğin grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir. Ya da arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Ayrıca Facebook hesabını dondurmak isteyenlerin Messenger hesabını aktif kalmaya devam eder. Peki hesap dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım anlattığımız Facebook hesap dondurma işlemi…
FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?
Facebook hesabınızı dondururkasnız profilinizi kimse göremez ama Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir. Peki Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…
– Facebook’a giriş yapın.
– Ayarlar- Genel- Hesabı yönet sekmelerini açık
– Açılan sekmede “Hesabını Dondur” seçeneğine tıklayın ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın
– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz
Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacak
FACEBOOK AYARLARI YARDIM SAYFASI: https://tr-tr.facebook.com/help/android-app/473979946001513
TELEFONDAN FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ
Facebook hesap dondurma işlemi masaüstü ve telefonda tam olarak aynı değildir. İşte telefondan Facebook hesabı dondurma işlemi…
– Facebook uygulamasını akıllı telefonunuzdan açın.
– Ayarlar ve Gizlilik- Ayarlar- Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmelerine dokunun,
– Ardından Dondurma ve Silme seçeneğine dokunun,
– Hesabı dondur seçeneğini seçin ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın,
– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz
Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacak