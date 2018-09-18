Facebook hesabı nasıl dondurulur? Facebook dondurma sayfası…

Facebook hesabını kapatmak isteyip kararsız kalanlar Facebook hesabı nasıl dondurulur? sorusunun yanıtını merak ediyor. Facebook kullanıcılarına hesap dondurma imkanı sunuyor ama hesap silme ile birbir aynı anlama gelmiyor. Hem istenildiği zaman şifre ile hesaba dönüş yapılabiliyor hem de kullanıcı arkadaş listelerinde isim olarak görünmeye devam ediyor. Peki Facebook hesabı nasıl dondurulur? İşte Facebook hesap dondurma işlemi hakkında merak edilenler...

Faceboook hesabını dondurmak isteyenlere bu imkanı verir ancak bazı alanlarda kullanıcıyı göstermeye devam eder. Örneğin grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir. Ya da arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Ayrıca Facebook hesabını dondurmak isteyenlerin Messenger hesabını aktif kalmaya devam eder. Peki hesap dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım anlattığımız Facebook hesap dondurma işlemi…

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Facebook hesabınızı dondururkasnız profilinizi kimse göremez ama Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir. Peki Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

– Facebook’a giriş yapın.

– Ayarlar- Genel- Hesabı yönet sekmelerini açık

– Açılan sekmede “Hesabını Dondur” seçeneğine tıklayın ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın

– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz

Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacak

FACEBOOK AYARLARI YARDIM SAYFASI: https://tr-tr.facebook.com/help/android-app/473979946001513

TELEFONDAN FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ

Facebook hesap dondurma işlemi masaüstü ve telefonda tam olarak aynı değildir. İşte telefondan Facebook hesabı dondurma işlemi…

– Facebook uygulamasını akıllı telefonunuzdan açın.

– Ayarlar ve Gizlilik- Ayarlar- Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmelerine dokunun,

– Ardından Dondurma ve Silme seçeneğine dokunun,

– Hesabı dondur seçeneğini seçin ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın,

– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz

Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacak

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